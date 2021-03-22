В Башкирии рассказали, чем опасен мясной клей

В Башкортостане обнаружили запрещенный фермент. На прилавках нашли продукцию с микробной трансглютаминазой (мясной клей). Добавка запрещена на территории Таможенного союза. Ученые не исключают, что фермент может вызывать аллергию и ряд тяжелых заболеваний.
Трансглютаминаза (мясной клей) помогает производителю сэкономить. Например, соединить цельные куски с обрезками или животный белок с растительным. Внешне же склеенные продукты ничем не отличаются от натуральных. Многие покупатели и не подозревают, что добавка со сложным названием «трансглютаминаза» может оказаться в их любимых продуктах: сосисках, колбасе, твороге, молоке или в булочках.
На этикетке про трансглютаминазу не пишут, разглядеть фермент тоже невозможно. Остается только потребительский обман, когда склеенный кусок мяса продают по цене целого. Чтобы определить, чем же нас кормят, нужно отвезти продукты в лабораторию.
Российские ученые создали методику, которая выявляет в пищевых продуктах наличие этого фермента. Насколько вредна трансглютаминаза – пока открытый вопрос. Вещество до конца не исследовано. Но есть уже целый ряд подтверждений того, что так называемый мясной клей может оказывать токсичное воздействие на организм человека. В некоторых случаях способен вызвать аллергию или же проблемы с кишечником.
Спецдобавка увеличивает количество продукта и влияет на его качество. Но химичат не только производители и рестораторы. В Интернете есть сотни обучающих роликов на тему, как из остатков мяса сделать якобы дорогой деликатес. Вода, белый порошок, клей и 24 часа – из обрезкой получается цельный кусок.
Одно дело делать такие продукты дома на кухне, другое – в дорогом ресторане, где говяжий стейк стоит в среднем полторы тысячи рублей. Такие продукты могут быть приравнены к фальсификату. Ведь мясного клея нет в перечне разрешенных добавок.
Еще недавно траснглютаминазу нельзя было обнаружить даже под микроскопом. Этим без зазрения совести и пользовалось большинство производителей. Но теперь ученые придумали, как распознать мясной клей в составе. При этом система не реагирует на присутствующую во всех живых тканях тканевую трансглютаминазу.
Это лишь на первый взгляд простой метод. На самом деле это настоящий прорыв в научной сфере. Его уже внесли в федеральный фонд методик. Траснглютаминаза больше не останется незамеченной. А производители – безнаказанными. Если в их продуктах обнаружат клей, то дадут 90 дней на исправление ситуации. В противном случае производство могут закрыть.