В Башкирии рассказали, чем опасен мясной клей

В Башкортостане обнаружили запрещенный фермент. На прилавках нашли продукцию с микробной трансглютаминазой (мясной клей). Добавка запрещена на территории Таможенного союза. Ученые не исключают, что фермент может вызывать аллергию и ряд тяжелых заболеваний.

Трансглютаминаза (мясной клей) помогает производителю сэкономить. Например, соединить цельные куски с обрезками или животный белок с растительным. Внешне же склеенные продукты ничем не отличаются от натуральных. Многие покупатели и не подозревают, что добавка со сложным названием «трансглютаминаза» может оказаться в их любимых продуктах: сосисках, колбасе, твороге, молоке или в булочках.

На этикетке про трансглютаминазу не пишут, разглядеть фермент тоже невозможно. Остается только потребительский обман, когда склеенный кусок мяса продают по цене целого. Чтобы определить, чем же нас кормят, нужно отвезти продукты в лабораторию.

Российские ученые создали методику, которая выявляет в пищевых продуктах наличие этого фермента. Насколько вредна трансглютаминаза – пока открытый вопрос. Вещество до конца не исследовано. Но есть уже целый ряд подтверждений того, что так называемый мясной клей может оказывать токсичное воздействие на организм человека. В некоторых случаях способен вызвать аллергию или же проблемы с кишечником.

Например, даже при производстве технологи, которые непосредственно занимаются изготовлением, очень рискуют. Потому что при вдыхании фермент может негативно сказаться на здоровье. Он ведь склеивает мясо, и если вдохнуть в большом количестве, он может склеить лёгкие. Элла Арсланова, заведующая лабораторией пищевой токсикологии Башкирского референтного центра Россельхознадзора

Спецдобавка увеличивает количество продукта и влияет на его качество. Но химичат не только производители и рестораторы. В Интернете есть сотни обучающих роликов на тему, как из остатков мяса сделать якобы дорогой деликатес. Вода, белый порошок, клей и 24 часа – из обрезкой получается цельный кусок.

Одно дело делать такие продукты дома на кухне, другое – в дорогом ресторане, где говяжий стейк стоит в среднем полторы тысячи рублей. Такие продукты могут быть приравнены к фальсификату. Ведь мясного клея нет в перечне разрешенных добавок.

У нас в Российской Федерации и в других странах Таможенного союза разрешено использовать те добавки, которые есть в перечне одобренных. Есть специальный список пищевых добавок, утверждённый техническим регламентом. Однако производители использовали трансглютаминазу в первую очередь потому, что они были уверены, что её нельзя выявить. Константин Китаев, руководитель испытательного центра Башкирского референтного центра Россельхознадзора

Еще недавно траснглютаминазу нельзя было обнаружить даже под микроскопом. Этим без зазрения совести и пользовалось большинство производителей. Но теперь ученые придумали, как распознать мясной клей в составе. При этом система не реагирует на присутствующую во всех живых тканях тканевую трансглютаминазу.

Испытательный центр Башкирского референтного центра пока единственная в республике лаборатория, которая определяет трансглютаминазу. И это нам даёт возможность уберечь потребителей от приёма нежелательной добавки. Альберт Хисамутдинов, пресс-секретарь Башкирского референтного центра Россельхознадзора