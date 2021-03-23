Министерство науки высоко оценило идею объединения вузов в Уфе

Министерство науки и высшего образования России оценило инициативу по объединению УГАТУ и БашГУ. Сегодня о работе вузов республики рассказали заместителю главы Миннауки. Дмитрий Афанасьев встретился с ректорами ведущих университетов региона. Главный вектор – совместная работа.

Около 300 таких колодцев уже находятся в работе. Прежде чем запускать прибор в поток на производстве, он проходит испытание. О работе инжинирингового центра УГНТУ рассказали заместителю министра науки и высшего образования России Дмитрию Афанасьеву. По сути, это мини-завод, где в реальность воплощаются разработки учёных вуза.

Фото №1 - Министерство науки высоко оценило идею объединения вузов в Уфе

В планах УГНТУ сотрудничество с Аграрным и Медицинским университетами. Так, например, в БГАУ есть факультет пищевых технологий, в нефтяном вузе тоже есть подобное направление. Совместно они создали сетевую кафедру, на которой используется потенциал обеих площадок.

Речь идёт о синергетическом эффекте. Размер имеет значение, когда регион может себе позволить сосредоточить ресурсы на прорывных приоритетных направлениях развития.

Олег Баулин, ректор УГНТУ

Объединение сил обсудили и ректоры УГАТУ и БашГУ. Первая встреча, посвящённая этой теме, и первое обсуждение будущих планов.

Мы не очень совместимы, и, может быть, в этом и есть плюс: мы дополним друг друга. Однако примерно 27% процентов направлений пересекаются.

Николай Морозкин, ректор БашГУ
Пенальти
Фото №2 - Министерство науки высоко оценило идею объединения вузов в Уфе

Вузы должны подготовить проект развития. Каждый университет отдельно уже определил приоритетные направления, теперь нужно объединить программы.

Мы ждем старт конкурса «Приоритет-2030». Мы поставили перед собой задачу: можем подать заявку как объединенный вуз, а можем и как раздельные вузы. Это борьба за финансирование, за развитие.

Сергей Новиков, ректор УГАТУ

Инициативу высоко оценило Министерство науки и высшего образования страны. Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что в республике наладили хорошую кооперацию между образовательными учреждениями, производством и органами власти.

Я должен сказать, что, конечно, совет, который будет определять вхождение в программу вузов, будет внимательно смотреть на заявки. Соответственно, когда объединяются потенциалы разных вузов, то качество заявки, ее амбициозность здоровая, она, конечно, повышается и, соответственно, повышаются шансы. Поэтому очень рассчитываем, что те объединительные идеи, которые сегодня закладываются под большой университет, они найдут свое отражение в этой заявке, что, несомненно, и комиссия, и совет оценят высоко. Поэтому очень приветствуем эту инициативу.

Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования России

Благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования России удалось получить федеральный статус для создаваемого в республике Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. В республике также приступили к созданию большого университета.

Это наша долгая работа, мы почти полтора года работали над созданием НОЦ. Это было бы невозможно сделать без тесного взаимодействия с Министерством науки и высшего образования России. Это у нас получилось. Нас министерство поддержало, и мы за это очень признательны. Но жизнь такая, что нельзя стоять на одном месте, потому что рядом пробегут другие, и мы живем в очень конкурентном мире.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан   

Радий Хабиров также отметил, что основным вектором развития высшего образования на ближайшие годы станет федеральная программа «Приоритет-2030». Сильным вузам окажут административную, финансовую, научную поддержку. В планах – расстановка акцентов по профильным направлениям, но в приоритете одно – качественное образование.

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