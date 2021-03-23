Министерство науки высоко оценило идею объединения вузов в Уфе

Это наша долгая работа, мы почти полтора года работали над созданием НОЦ. Это было бы невозможно сделать без тесного взаимодействия с Министерством науки и высшего образования России. Это у нас получилось. Нас министерство поддержало, и мы за это очень признательны. Но жизнь такая, что нельзя стоять на одном месте, потому что рядом пробегут другие, и мы живем в очень конкурентном мире.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан