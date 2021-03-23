Министерство науки высоко оценило идею объединения вузов в Уфе

Министерство науки и высшего образования России оценило инициативу по объединению УГАТУ и БашГУ. Сегодня о работе вузов республики рассказали заместителю главы Миннауки. Дмитрий Афанасьев встретился с ректорами ведущих университетов региона. Главный вектор – совместная работа.
Около 300 таких колодцев уже находятся в работе. Прежде чем запускать прибор в поток на производстве, он проходит испытание. О работе инжинирингового центра УГНТУ рассказали заместителю министра науки и высшего образования России Дмитрию Афанасьеву. По сути, это мини-завод, где в реальность воплощаются разработки учёных вуза.
В планах УГНТУ сотрудничество с Аграрным и Медицинским университетами. Так, например, в БГАУ есть факультет пищевых технологий, в нефтяном вузе тоже есть подобное направление. Совместно они создали сетевую кафедру, на которой используется потенциал обеих площадок.
Объединение сил обсудили и ректоры УГАТУ и БашГУ. Первая встреча, посвящённая этой теме, и первое обсуждение будущих планов.
Вузы должны подготовить проект развития. Каждый университет отдельно уже определил приоритетные направления, теперь нужно объединить программы.
Инициативу высоко оценило Министерство науки и высшего образования страны. Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что в республике наладили хорошую кооперацию между образовательными учреждениями, производством и органами власти.
Благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования России удалось получить федеральный статус для создаваемого в республике Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. В республике также приступили к созданию большого университета.
Радий Хабиров также отметил, что основным вектором развития высшего образования на ближайшие годы станет федеральная программа «Приоритет-2030». Сильным вузам окажут административную, финансовую, научную поддержку. В планах – расстановка акцентов по профильным направлениям, но в приоритете одно – качественное образование.