Стало известно состояние детей, которые пострадали в ДТП в Башкирии

Стали известны подробности страшной аварии в Зиалирском районе. Напомним, в дорожно-транспортном происшествии пострадали пятеро детей.

Инцидент произошёл сегодня, 24 марта, рано утром. На дороге рядом с селом Матраево столкнулся грузовик и ВАЗ-2110. Пятеро детей направлялись в школу как раз в последнем авто, которое сильно искорёжилось после столкновения.

Ребята – ученики 5-8 классов – направлялись в школу из села Япарсаз. Известно, что трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в Зилаирскую больницу, а двое в тяжёлом – в городскую больницу Сибая.

Две девочки, 13 и 14 лет, а также 11-летний мальчик находятся в реанимации. Также госпитализированы мальчики, 12 и 14 лет. пресс-служба ГИБДД РБ

Была установлена и предварительная причина аварии. 46-летний водитель ВАЗ-2110 не уступил дорогугрузовику при выезде на главную дорогу. От удара грузовик задел и встречный «Хёндай Акцент».