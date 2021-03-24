В Башкирии начальница районной почты грабила клиентов

Суд Башкирии вынес обвинительный приговор в отношении экс-начальницы отделения почты в Бижбулякского района, которая подозревается в мошенничестве.
По версии следствия, с 2017 по 2020 года женщина, работая начальницей отделения, систематически похищала деньги, которые присылали местным жителям. Одному из них высылали дивиденды как держателю акций, а другому – пособие по безработице. Женщина подделывала документы, подписи клиентов почты, а деньги забирала себе. При этом мужчинам она говорила, что деньги всё ещё не пришли.
За три года женщина смогла похитить более 610 тысяч рублей. При этом экс-начальница также похитила деньги из кассы и товары на сумму более 269 тысяч рублей.
Обвиняемая признала свою вину, а также возместила причиненный ущерб полностью. Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на 3 года с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.