В Уфе целительницы-мошенницы ограбили пенсионерку

Жительница Дёмского района Уфы стала жертвой целительниц-мошенниц. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
По версии следствия, на улице к уфимке подошли две неизвестные женщины. Они начали убеждать пенсионерку о том, что недруги навели на неё порчу и «сглаз». А если не провести специальный обряд, то всю жизнь уфимке придётся сталкиваться с тяжёлыми испытаниями.
Доверчивая женщина так расчувствовалась, что пригласила девушек к себе в квартиру для проведения ритуала, для которого потребовались деньги и украшения уфимки. Девушки завернули чужое имущество в ткань после «магических» процедур и наказали не трогать свёрток до завтрашнего дня.
Открыв свёрток в назначенное время, женщина увидела, что он пустой – все деньги и украшения на общую сумму в 87 тысяч рублей пропали. Тогда горожанка обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, а полиция ищет мошенниц.
Приметы разыскиваемых:
1. на вид 30-32 года, худощавого телосложения, рост 165-170 см, лицо смуглое, глаза темные, черты лица аккуратные; была одета: в белую вязаную шапку, черный пуховик до колен, на спине узор белого цвета, темные брюки с лампасами, темные ботинки;
2. на вид 25-26 года, плотного телосложения, рост около 155 см, лицо смуглое, круглое, глаза темные; была одета: в пуховик зеленого цвета с капюшоном и мехом, кроссовки черного цвета с тремя белыми полосами по бокам.
Полиция Уфы просит: если вы видели разыскиваемых, располагаете информацией об их местонахождении или можете помочь в раскрытии преступления, сообщите информацию в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурная часть Отдела полиции № 11 Управления МВД России по г. Уфе – 8 (347) 279-48-02, 02 или 102 – с мобильного.
Совсем недавно подобное преступление произошло в Салавате. Там жертвой двух мошенниц стала 92-летняя пенсионерка.
Фото и видео: МВД по РБ.