В Уфе целительницы-мошенницы ограбили пенсионерку

Полиция Уфы предупреждает: чтобы обезопасить себя от такого рода преступлений, не поддавайтесь уговорам незнакомцев «снять порчу» или «сглаз», даже если они предлагают вам продемонстрировать свои способности. Эти люди во всех случаях мошенники, которые вводят своих жертв в заблуждение примитивными фокусами. Не впускайте в свое жилище посторонних, тем более, если находитесь дома одни. Не вступайте в доверительные отношения с незнакомыми людьми сами и предостерегайте от подобных контактов своих пожилых родственников и близких.

пресс-служба МВД по РБ