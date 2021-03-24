В Уфе целительницы-мошенницы ограбили пенсионерку

Жительница Дёмского района Уфы стала жертвой целительниц-мошенниц. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Фото №1 - В Уфе целительницы-мошенницы ограбили пенсионерку

По версии следствия, на улице к уфимке подошли две неизвестные женщины. Они начали убеждать пенсионерку о том, что недруги навели на неё порчу и «сглаз». А если не провести специальный обряд, то всю жизнь уфимке придётся сталкиваться с тяжёлыми испытаниями.

Доверчивая женщина так расчувствовалась, что пригласила девушек к себе в квартиру для проведения ритуала, для которого потребовались деньги и украшения уфимки. Девушки завернули чужое имущество в ткань после «магических» процедур и наказали не трогать свёрток до завтрашнего дня.

Открыв свёрток в назначенное время, женщина увидела, что он пустой – все деньги и украшения на общую сумму в 87 тысяч рублей пропали. Тогда горожанка обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, а полиция ищет мошенниц.

Приметы разыскиваемых:

1. на вид 30-32 года, худощавого телосложения, рост 165-170 см, лицо смуглое, глаза темные, черты лица аккуратные; была одета: в белую вязаную шапку, черный пуховик до колен, на спине узор белого цвета, темные брюки с лампасами, темные ботинки;

2. на вид 25-26 года, плотного телосложения, рост около 155 см, лицо смуглое, круглое, глаза темные; была одета: в пуховик зеленого цвета с капюшоном и мехом, кроссовки черного цвета с тремя белыми полосами по бокам.

Фото №2 - В Уфе целительницы-мошенницы ограбили пенсионерку

Полиция Уфы просит: если вы видели разыскиваемых, располагаете информацией об их местонахождении или можете помочь в раскрытии преступления, сообщите информацию в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурная часть Отдела полиции № 11 Управления МВД России по г. Уфе – 8 (347) 279-48-02, 02 или 102 – с мобильного.

Полиция Уфы предупреждает: чтобы обезопасить себя от такого рода преступлений, не поддавайтесь уговорам незнакомцев «снять порчу» или «сглаз», даже если они предлагают вам продемонстрировать свои способности. Эти люди во всех случаях мошенники, которые вводят своих жертв в заблуждение примитивными фокусами. Не впускайте в свое жилище посторонних, тем более, если находитесь дома одни. Не вступайте в доверительные отношения с незнакомыми людьми сами и предостерегайте от подобных контактов своих пожилых родственников и близких.

пресс-служба МВД по РБ 
Пенальти

Совсем недавно подобное преступление произошло в Салавате. Там жертвой двух мошенниц стала 92-летняя пенсионерка.

Фото и видео: МВД по РБ. 

Бурелар. Сольный концерт
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии