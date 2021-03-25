В Башкирии задержали водителя, который насмерть сбил рабочего

36-летнего жителя Белорецка задержали по решению суда. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти 28-летнего рабочего.
Напомним, инцидент произошёл 19 марта. Группа рабочих очищала проезжую часть от веток по улице Косоротова. В этот момент пьяный 36-летний водитель за рулём «Мерседес Бенц» совершил наезд на одного из рабочих. Парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.
Оказалось, что ранее виновник аварии уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав водить транспорт 1 год и 7 месяцев. Однако, мужчина не выплатил штраф, а водительские права не сдал, продолжая управлять авто.
Также происшествие расследует и Гострудинспекиця РБ.
Фото: ГИБДД РБ.