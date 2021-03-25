В Башкирии задержали водителя, который насмерть сбил рабочего

Так как нарушитель не имеет постоянного места жительства и регистрации на территории Белорецка, и обвиняется в совершении тяжкого преступления, оставаясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда или иным путем препятствовать производству по уголовному делу, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

пресс-служба Белорецкого межрайонного суда