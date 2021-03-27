Прокуратура Башкирии рассказала подробности смерти 11-летней девочки

Накануне, 26 марта, поздно вечером на трассе Самара-Уфа-Челябинск произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован недалеко от села Мирный в Благоварском района. Стали известны подробности ДТП.
Напомним, на трассе «Опель Астра» врезалась в автоцистерну. В момент аварии в салоне авто находились двое несовершеннолетних. 11-летняя девочка трагически скончалась на месте ДТП, а 8-летний мальчик был осмотрен врачами и отпущен – госпитализация пострадавшему не понадобилась. Однако врачебная помощь понадобилась водительнице авто.
Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту смерти 11-летнего ребёнка.
Предположительно, за рулём машины находилась 30-летняя тётя погибшей девочки. А её мама была на соседнем пассажирском месте – ей помощь врачей также не понадобилась.
Фото: ГИБДД РБ.