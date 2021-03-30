Мужчина, зарезавший адвоката в центре Уфы, планировал свое самоубийство заранее

Станислав Яшин, обвиняемый в убийстве известного юриста, готовил свое самоубийство заранее. Об этом сообщил его адвокат Павел Васильев корреспонденту БСТ. Сегодня городской суд Уфы будет выбирать меру пресечения фигуранту громкого уголовного дела.

Фото №1 - Мужчина, зарезавший адвоката в центре Уфы, планировал свое самоубийство заранее

По словам Васильева, эмоциональное состояние его подзащитного было изрядно подорвано из-за долгих судебных тяжб: мама Яшина стала банкротом, он сам также потерял свои деньги. Адвокат пояснил, что из-за постоянного прессинга и огромного долга в 240 млн рублей обвиняемый сорвался именно на Александре Елисееве - убитом. 

В день трагедии у них состоялся разговор, который перешел в автомобиль. Как поясняет Яшин, он долго умолял его, чтоб забрали его залоговое имущество и прекратили дело о банкротстве. Елисеев был неумолим в этом вопросе, оскорблял Яшина. Затем у него случилось помутнение сознания и очнулся он только, когда увидел потерпевшего в крови. В расстроенных чувствах он решил покончить с собой. Поэтому у него нашли оружие.

Павел Васильев, адвокат Яшина

После неудачной попытки самоубийства Станислав попал в больницу с огнестрельным ранением. Врачи удалили часть легкого. Сейчас Яшин выписан из больницы. Его адвокат надеется, что подзащитного отпустят домой, так как ему нужен должный уход, однако шансов на это практически нет.

Хотелось бы, чтобы дали домашний арест, но при такой огласке и инкриминируемой статье, то на это рассчитывать не приходится. 

Павел Васильев, адвокат Яшина

Напомним, страшная трагедия произошла в центре города: один мужчина догнал другого и начал наносить ему удары ножом. Происходящее сняли на видео очевидцы.

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