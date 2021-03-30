Мужчина, зарезавший адвоката в центре Уфы, планировал свое самоубийство заранее

В день трагедии у них состоялся разговор, который перешел в автомобиль. Как поясняет Яшин, он долго умолял его, чтоб забрали его залоговое имущество и прекратили дело о банкротстве. Елисеев был неумолим в этом вопросе, оскорблял Яшина. Затем у него случилось помутнение сознания и очнулся он только, когда увидел потерпевшего в крови. В расстроенных чувствах он решил покончить с собой. Поэтому у него нашли оружие.

Павел Васильев, адвокат Яшина