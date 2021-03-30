Мужчина, зарезавший адвоката в центре Уфы, планировал свое самоубийство заранее

Станислав Яшин, обвиняемый в убийстве известного юриста, готовил свое самоубийство заранее. Об этом сообщил его адвокат Павел Васильев корреспонденту БСТ. Сегодня городской суд Уфы будет выбирать меру пресечения фигуранту громкого уголовного дела.
По словам Васильева, эмоциональное состояние его подзащитного было изрядно подорвано из-за долгих судебных тяжб: мама Яшина стала банкротом, он сам также потерял свои деньги. Адвокат пояснил, что из-за постоянного прессинга и огромного долга в 240 млн рублей обвиняемый сорвался именно на Александре Елисееве - убитом.
После неудачной попытки самоубийства Станислав попал в больницу с огнестрельным ранением. Врачи удалили часть легкого. Сейчас Яшин выписан из больницы. Его адвокат надеется, что подзащитного отпустят домой, так как ему нужен должный уход, однако шансов на это практически нет.
Напомним, страшная трагедия произошла в центре города: один мужчина догнал другого и начал наносить ему удары ножом. Происходящее сняли на видео очевидцы.