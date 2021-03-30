Девушка из Уфы прошла в топ-20 участниц в модельном шоу

Ангелина Андрианова, 25-летняя модель из Уфы, стала участницей шоу «ТЫ_Топ модель на ТНТ». Девушка вошла в топ-20 участниц проекта.

Фото №1 - Девушка из Уфы прошла в топ-20 участниц в модельном шоу

Ангелина обошла 50 конкуренток. Жюри не единогласно пустило уфимку в шоу, хотя один из дизайнеров отметил длинные и красивые ноги модели. Только двое из четырёх членов жюри пропустили уфимку в следующий этап.

Сама Ангелина родилась и выросла в Уфе. Получив специальность повара-кондитера, она поняла, что хочет связать свою жизнь с модельным бизнесом. С 18 лет девушка работает моделью и успела побывать в Италии, Сингапуре и Китае.

И потом через месяц мне пришли заветные слова: «Поздравляем! Вы участница!» И вот моя мечта сбылась! Из 12000 заявок я попала в число 70-ти достойнейших моделей страны. Это уже победа! Мне очень важна ваша поддержка!

Ангелина Андрианова
Фото №2 - Девушка из Уфы прошла в топ-20 участниц в модельном шоу

Свои силы на конкурсе пытался попробовать ещё одна уроженка Башкирии Заки Лаки, которая родилась мужчиной, но позиционирует себя как девушку уже много лет. К сожалению, жюри не взяли Заки в основной состав. 

Фото: angeliandrianova

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