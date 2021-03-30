Девушка из Уфы прошла в топ-20 участниц в модельном шоу

Ангелина Андрианова, 25-летняя модель из Уфы, стала участницей шоу «ТЫ_Топ модель на ТНТ». Девушка вошла в топ-20 участниц проекта.

Ангелина обошла 50 конкуренток. Жюри не единогласно пустило уфимку в шоу, хотя один из дизайнеров отметил длинные и красивые ноги модели. Только двое из четырёх членов жюри пропустили уфимку в следующий этап.

Сама Ангелина родилась и выросла в Уфе. Получив специальность повара-кондитера, она поняла, что хочет связать свою жизнь с модельным бизнесом. С 18 лет девушка работает моделью и успела побывать в Италии, Сингапуре и Китае.

И потом через месяц мне пришли заветные слова: «Поздравляем! Вы участница!» И вот моя мечта сбылась! Из 12000 заявок я попала в число 70-ти достойнейших моделей страны. Это уже победа! Мне очень важна ваша поддержка! Ангелина Андрианова

Свои силы на конкурсе пытался попробовать ещё одна уроженка Башкирии Заки Лаки, которая родилась мужчиной, но позиционирует себя как девушку уже много лет. К сожалению, жюри не взяли Заки в основной состав.