Прокуратура Башкирии проверит учительницу, которая нарисовала двойку на лбу ученицы

Прокуратура города Кумертау заинтересовалась информацией о ненадлежащем поведении учителя. Напомним, мама первоклассницы рассказала о том, что преподавательница по ИЗО нарисовала на лбу её дочери двойку.

Конфликт произошёл 25 марта в школе №5. Девочка якобы плохо вела себя на уроке и не была готова к предмету. Тогда учительница решила поставить школьнице неудовлетворительную отметку, но и дневника у первоклассницы не оказалось. Тогда педагог нарисовала двойку прямо на лбу девочки. Конечно, ребята посмеялись над одноклассницей, а расстроенной девочке пришлось отмывать лоб после урока.