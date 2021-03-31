Радий Хабиров прокомментировал решение Путина о приватизации БСК

В итоге после решения суда пакетами Башкирской содовой компанией почти стопроцентно владеет государство. Более того, Президент поручил вернуть республике 38,3 процента акций компании, а еще 11,7 процента акций + 1 акцию передать в доверительное управление. Таким образом, Башкортостан получит контрольный пакет акций БСК. И это будет самое крупное предприятие, которым сможет управлять республика. То есть результаты деятельности завода не будут утекать в оффшоры и покупку элитной недвижимости за пределами страны, а пойдут во благо людей, обычных жителей нашей республики, на решение их социальных вопросов. У нас появляется возможность организовать работу таким образом, чтобы не выкачивать из предприятия последние соки, а обеспечить его модернизацию и решать накопившиеся за десятилетия экологические проблемы. Для меня лично — это особая ответственность, доверие Президента и доверие наших жителей. Постараюсь его оправдать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии