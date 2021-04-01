В Уфе осудят мужчину, который с ножом напал на продавщицу

Перед судом предстанет 42-летний уроженец Хабаровска. Мужчина с ножом напал на продавщицу «Кулинарии» на проспекте Октября в Уфе.
Инцидент произошёл ещё в декабре. В один из небольших магазинчиков забежал вооруженный мужчина. Он потребовал у продавщицы деньги из кассы, но та оказала сопротивление – начала кричать и звать на помощь. За это грабитель около шести раз ударил несчастную в живот и шею.
После преступления мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан таксистом, который услышал крики женщины с улицы.
Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за особо тяжкое преступление. Свою вину он полностью признал.