В Уфе осудят мужчину, который с ножом напал на продавщицу

Перед судом предстанет 42-летний уроженец Хабаровска. Мужчина с ножом напал на продавщицу «Кулинарии» на проспекте Октября в Уфе.

Фото №1 - В Уфе осудят мужчину, который с ножом напал на продавщицу

Инцидент произошёл ещё в декабре. В один из небольших магазинчиков забежал вооруженный мужчина. Он потребовал у продавщицы деньги из кассы, но та оказала сопротивление – начала кричать и звать на помощь. За это грабитель около шести раз ударил несчастную в живот и шею.

После преступления мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан таксистом, который услышал крики женщины с улицы.

Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за особо тяжкое преступление. Свою вину он полностью признал.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

пресс-служба прокуратуры РБ 
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