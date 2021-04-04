В Турции задержан подозреваемый в зверском убийстве 20-летней девушки из Башкирии

20-летняя Диана Б. была жестоко убита на съёмной квартире в Стерлитамаке в конце марта. Её тело было найдено в мусорных пакетах через несколько дней после убийства.

По предварительным данным, убийца – 23-летний уроженец Азербайджана. Парень нанёс 12 ножевых ранений несчастной девушке, от которых она скончалась на месте происшествия.

Полиция Стерлитамака объявила парня в розыск. Вскоре он был найден на территории Турции, где его поймала местная полиция. Как рассказал сам подозреваемый, после убийства Дианы он перевёл себе все её сбережения с карты, удалили аккаунты в соцсетях и уехал в другую страну.

В содеянном 23-летний признаётся. Сначала он задушил несчастную руками, после ударил ножом и только потом завернул тело в мешки, оставив Диану умирать.

Суд арестовал парня на два месяца. Расследование жуткого дела продолжается.