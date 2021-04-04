ХК «Салават Юлаев» отправился в турне по городам Башкирии

Уфимский «Толпар» по буллитам уступил «Динамо». Но борьба за выход в финал Кубка Харламова для башкирского коллектива еще продолжается, хотя счет в серии 2:0 не в их пользу. «Толпар» продолжает борьбу в плей-офф со сверстниками из московского «Динамо». В последний раз так далеко в играх навылет юлаевская "молодежка" забиралась в 2011 году.
Между тем на сборах национальной команды до 18 лет находятся два представителя уфимской спортшколы – Семен Вязовой и Василий Шумилов. Они готовятся к выступлению на юниорском чемпионате мира, который пройдет в конце апреля в США. А уфимский «Салават Юлаев» закрывает хоккейный сезон туром по городам республики. Ни для кого не секрет, что подопечные Томи Ламсы рано выбыли из борьбы за Кубок Гагарина. Вместо матчей в Балашихе хоккеисты хотя бы так радуют своих болельщиков. На этой неделе праздники прошли в Уфе и Стерлитамаке.
Звук металлической рамы и металлоискателей на входе, как предвкушение праздника. Зайти сюда – уже маленькая победа. Тысячи любителей хоккея в республике "зеленой рекой" устремились на «Уфа-Арену».
На закрытие хоккейного сезона приходят семьями, с друзьями и по одиночке. Одни ради фотографии или автографа любимого игрока, другие – подарить ему сердце.
В очереди за автографом можно было встретить болельщиков футбольного клуба «Уфа». И даже найти фанатов в зеленом не только с российскими корнями.
Чтобы сократить километровые очереди в фойе, организаторы мероприятия пошли на хитрость. Игроков поделили на две группы. Первую половину отправили на лед для участия в мини-турнире с юными хоккеистами, а других разбили бригадами из 3-4 человек по разным секторам.
Когда еще такое увидишь: лучший бомбардир «Салавата» Теему Хартикайнен пасует перед восьмилетнем вратарем. Позже финский нападающий признается, что его визави прекрасный голкипер, а у него шайба ну никак не летела в ворота.
Николай Цулыгин собирает автографы тренеров и хоккеистов «Салавата» в специальную тетрадку.
Едва не затерялся среди малышни один из самых невысоких игроков уфимской дружины Сакари Манинен. Зато на льду выделялся Матиас Сарвела. Тренер по физподготовке выбрал для выхода к болельщикам не зеленое джерси, а сине-серый костюм. Полиглот, говорящий на семи языках, бывший профессиональный игрок в американский футбол, а ныне специалист по кинезиологии к своему списку талантов добавил еще одно умение – кататься на коньках.
Вышел на лед и Томи Ламса. Финский наставник много смеялся. Похоже, он был доволен происходящем.
Но не обошлось на хоккейном празднике без слез. Шайба попала в шлем одному из юных полевых игроков. Найти нужные слова для ребенка смогли Эдуард Гиматов и Алексей Семенов.
На таких мероприятиях не принято заводить разговор о трансферах и прочих соглашениях. Однако на сегодняшний день официально известно, что вратарь Даниил Тарасов уже покинул стан юлаевцев и отправился за океан в команду НХЛ «Коламбус Блю Джекетс», а нападающий Александр Кадейкин продлил контракт с «Салаватом». Из неофициальных источников прошла информация о том, что продлили контракты с Паниным и Бирюковым, с Жарковым еще ведутся переговоры, а Родион Амиров отправится в Торонто. Но так ли это, болельщики узнают после 30 апреля. А пока тур по городам республики продолжается. В рамках проекта «Моя родная команда» хоккеисты уже побывали в Уфе и Стерлитамаке. На очереди Туймазы и Ишимбай.