ХК «Салават Юлаев» отправился в турне по городам Башкирии

Уфимский «Толпар» по буллитам уступил «Динамо». Но борьба за выход в финал Кубка Харламова для башкирского коллектива еще продолжается, хотя счет в серии 2:0 не в их пользу. «Толпар» продолжает борьбу в плей-офф со сверстниками из московского «Динамо». В последний раз так далеко в играх навылет юлаевская "молодежка" забиралась в 2011 году.

Между тем на сборах национальной команды до 18 лет находятся два представителя уфимской спортшколы – Семен Вязовой и Василий Шумилов. Они готовятся к выступлению на юниорском чемпионате мира, который пройдет в конце апреля в США. ​А уфимский «Салават Юлаев» закрывает хоккейный сезон​ туром по городам республики. Ни для кого не секрет, что подопечные Томи Ламсы рано выбыли из борьбы за Кубок Гагарина. Вместо матчей в Балашихе хоккеисты хотя бы так радуют своих болельщиков. На этой неделе праздники прошли в Уфе и Стерлитамаке.

Звук металлической рамы и металлоискателей на входе, как предвкушение праздника. Зайти сюда – уже маленькая победа. Тысячи любителей хоккея в республике "зеленой рекой" устремились на «Уфа-Арену».

На закрытие хоккейного сезона приходят семьями, с друзьями и по одиночке. Одни ради фотографии или автографа любимого игрока, другие – подарить ему сердце.

Хартикайнен мой самый любимый хоккеист, он меня поразил игрой. Там написано что он лучший из лучших игроков. Мы будем по скучать, ждем нового сезона. Кира Брюхина, болельщица ХК «Салават Юлаев»

В очереди за автографом можно было встретить болельщиков футбольного клуба «Уфа». И даже найти фанатов в зеленом не только с российскими корнями.

Я из Уфы, но у моего папы немецкие корни. Болею с 18-19 сезонов, потому что я родился в Уфе. Отто Вогель, болельщик ФК «Уфа»

Чтобы сократить километровые очереди в фойе, организаторы мероприятия пошли на хитрость. Игроков поделили на две группы. Первую половину отправили на лед для участия в мини-турнире с юными хоккеистами, а других разбили бригадами из 3-4 человек по ​разным секторам.

Небольшие сувениры. К кому-то подходил и обещал, тому отдавал. Но я не могу сказать точное количество. Григорий Панин, капитан ХК «Салават Юлаев»

Когда еще такое увидишь: лучший бомбардир «Салавата» Теему Хартикайнен​ пасует перед восьмилетнем вратарем. Позже финский нападающий признается, что его визави прекрасный голкипер, а у него шайба ну никак не летела в ворота.

Отличный парень, а свои голы я еще забью. Теему Хартикайнен, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Николай Цулыгин собирает автографы тренеров и хоккеистов «Салавата» в специальную тетрадку.

Ну не для себя уж. Попросили. Николай Цулыгин, тренер ХК «Салават Юлаев»

Едва не затерялся среди малышни один из самых невысоких игроков уфимской дружины Сакари Манинен. Зато на льду выделялся Матиас Сарвела. Тренер по физподготовке выбрал для выхода к болельщикам не зеленое джерси, а сине-серый костюм. Полиглот, говорящий на семи языках, бывший профессиональный игрок в американский футбол,​ а ныне специалист по кинезиологии к своему списку талантов добавил еще одно умение – кататься на коньках.

Сегодня только на льду. Это специальный день и я тоже решил покататься. Матиас Сарвела, тренер по физподготовке ХК «Салават Юлаев»

Вышел на лед и Томи Ламса. Финский наставник много смеялся. Похоже, он был доволен происходящем.

Но не обошлось на хоккейном празднике без слез. Шайба попала в шлем одному из юных полевых игроков. Найти нужные слова для ребенка смогли Эдуард Гиматов и Алексей Семенов.

Подошли и подбодрили. Это же хоккей, все бывает. Я говорю: тебе больно? Дружище, вперед, шайбу надо забить! Он начал улыбаться и побежал. Алексей Семенов, защитник ХК «Салават Юлаев»

Мероприятие великолепное. Это должно быть, раз появилась такая возможность. Популяризация хоккея в Башкортостане нужна. Чем больше мы будем на связи с фанатами и детьми, тем лучше. Эдуард Гиматов, нападающий ХК «Салават Юлаев»