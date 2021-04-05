В Башкирии осудят мужчину, который зверски убил котёнка

В Нефтекамске произошло страшное убийство маленького котёнка. Местный житель выбросил питомца с 9 этажа.

Фото №1 - В Башкирии осудят мужчину, который зверски убил котёнка

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 39-летний горожанин предстанет перед судом. В злополучный вечер мужчина употреблял спиртные напитки. В какой-то момент он взял котёнка своей возлюбленной и выбросил того из окна квартиры.

Маленький питомец попытался встать после падения, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Свою вину мужчина признаёт, а уголовное дело направлено в суд Нефтекамска.

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