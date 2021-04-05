В Башкирии осудят мужчину, который зверски убил котёнка

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 39-летний горожанин предстанет перед судом. В злополучный вечер мужчина употреблял спиртные напитки. В какой-то момент он взял котёнка своей возлюбленной и выбросил того из окна квартиры.