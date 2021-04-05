В Уфе нашли лже-сантехника, который обманул 73-летнюю пенсионерку

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к аналогичным фактам, совершенным на территории города. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полиция рекомендует гражданам не вступать в доверительные отношения с незнакомыми людьми. Если посторонние представляются сотрудниками коммунальных или иных служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. Очень важно также предупредить пожилых родственников о возможной опасности.

пресс-служба МВД по РБ