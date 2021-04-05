В Уфе нашли лже-сантехника, который обманул 73-летнюю пенсионерку

Полиция Уфы нашла афериста, который обманул 73-летнюю пенсионерку. Подробности поиска преступника рассказала пресс-служба МВД по РБ.
Женщина рассказала, что к ней в квартиру постучался неизвестный. Мужчина представился сантехником и сообщил, что пенсионерка затопила соседей. Расстроенная старушка решила исправить ситуацию и пригласила «специалиста» в дом. Он проверил трубы в ванной и отметил, что необходимо заменить некоторые детали, которые сантехник может купить сам, если пенсионерка даст ему деньги. Доверчивая женщина отдала 3 тысяч рублей мужчине, но тот больше к ней не вернулся.
Полиция установила личность афериста. Им оказался 42-летний ранее судимый уфимец. Деньги, которые мошенник получал обманным путём, он тратил на личные нужды.
Фото: МВД по РБ.