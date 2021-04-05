В Уфе нашли лже-сантехника, который обманул 73-летнюю пенсионерку

Полиция Уфы нашла афериста, который обманул 73-летнюю пенсионерку. Подробности поиска преступника рассказала пресс-служба МВД по РБ.

Фото №1 - В Уфе нашли лже-сантехника, который обманул 73-летнюю пенсионерку

Женщина рассказала, что к ней в квартиру постучался неизвестный. Мужчина представился сантехником и сообщил, что пенсионерка затопила соседей. Расстроенная старушка решила исправить ситуацию и пригласила «специалиста» в дом. Он проверил трубы в ванной и отметил, что необходимо заменить некоторые детали, которые сантехник может купить сам, если пенсионерка даст ему деньги. Доверчивая женщина отдала 3 тысяч рублей мужчине, но тот больше к ней не вернулся.

Полиция установила личность афериста. Им оказался 42-летний ранее судимый уфимец. Деньги, которые мошенник получал обманным путём, он тратил на личные нужды.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к аналогичным фактам, совершенным на территории города. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полиция рекомендует гражданам не вступать в доверительные отношения с незнакомыми людьми. Если посторонние представляются сотрудниками коммунальных или иных служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. Очень важно также предупредить пожилых родственников о возможной опасности.

пресс-служба МВД по РБ 

Фото: МВД по РБ. 

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