В Уфе ребёнку, оставшемуся без родителей из-за коронавируса, всё-таки начислят выплаты

В Уфе было завершено повторное расследование смерти медицинского работника Елены Гайнулловой из-за коронавируса. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью профсоюза работников здравоохранения Ольга Сошникова.

Напомним, 9-летний сын медика остался сиротой. Маму-врача забрал коронавирус, спустя месяц из жизни ушёл и отец мальчика. Забота о ребёнке полностью легла на плечи бабушки и дедушки. Семья ожидала страховых выплат за смерть от коронавируса мамы-медика, но в выплатах неожиданно отказали.

Это возмутило профсоюз работников здравоохранения, ведь Роспотребнадзору якобы не удалось выявить заражение фельдшера коронавирусом при выполнении профессиональных обязанностей. Хотя все профсоюзные организации с лёгкостью выявили обратное — женщина работала с ковид-больными в последние месяцы жизни. Тогда была проведена повторная проверка, на ситуацию обратили внимание министерство здравоохранения и правительство Башкирии.

Теперь все необходимые документы собраны и снова переданы в Федеральную службу соцстрахования. 9-летнему мальчику положено почти 3 млн рублей.