В Уфе реализуют проект «Двор Довлатова»

В Уфе не могут решить, какую улицу назвать в честь Сергея Довлатова. Предложение мэрии не понравилось горожанам. Поклонники творчества писателя считают выбор нелогичным и предлагают свой вариант – ближе к месту его рождения. Именно Уфа в 41-м стала для него родиной. Но присвоение улице имени – это лишь малая часть большого проекта, посвященного Довлатову. Каким образом собираются увековечить память писателя в городском пространстве?

По этим улицам Сергей Довлатов, конечно, не ходил. Но из коляски или на руках мамы он точно мог их лицезреть. Имя писателя уже давно пытаются увековечить. И вот, наконец, от слов перешли к делу. Но в администрации города почему-то решили переименовать в честь Довлатова переулок возле лайфстайл центра «Башкирия». Выбор улицы вызвал недовольство среди общественности. Поклонники творчества писателя предлагают более логичный вариант.

Переулок Довлатова переходит в сквер Довлатова, совсем рядом дом, где родился Довлатов. Установим и арт-объект, посвященный писателю. Юрий Малафеев, соорганизатор Довлатовского фестиваля «Литературный импульс»

Ничем не примечательное здание, улица Гоголя, 56. Сюда в 1941-м была эвакуирована из Ленинграда ещё беременная Нора Довлатова. Эти же стены слышали и плач привезенного из роддома малыша, который через много лет будет разговаривать с миллионами читателей со страниц своих книг. В одну из которых, кстати, будет вписана Уфа. В романе «Ремесло» Довлатов вспоминает, как мама рассказывала, что, гуляя по бульвару с коляской, встретила незнакомца, который попросил разрешения ущипнуть малыша.

Прошло тридцать два года. И вот я читаю статью об Андрее Платонове. Оказывается, Платонов жил в Уфе. Правда, очень недолго. Весь октябрь сорок первого года. И еще – у него там случилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями. Человек, который хотел ущипнуть меня, был Андреем Платоновым. Сергей Довлатов

Конечно, подтвердить, так ли это, уже никто не может. Но Довлатов верил, что встреча эта была. И Платонов тем самым благословил его в литературный путь.

С окон дома писателя должен начаться проект «Двор Довлатова». На фасаде здания появится граффити. Это один из вариантов. Здесь же установят киоск «Уфа-печать», стилизованный под 80-е.

Сам двор тоже преобразится. Многочисленные двери украсят цитатами писателя. Обновят и детскую площадку, где установят арт-объект «Малыш Довлатов». А на стене здания Башкирской филармонии установят доску «Пока живу, хочу успеть…», где каждый сможет дописать это предложение. Достанется и соседнему двору – там появится стол с уличной библиотекой. Сейчас единственное напоминание о писателе – это табличка на стене дома, которую хотят поменять.

В Уфе Довлатов провел меньше, чем думают многие. Уже в начале 1942 года Нора Сергеевна уехала с сыном в Новосибирск, там они прожили до 1944, а после вернулись в Ленинград.