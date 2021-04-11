В Уфе реализуют проект «Двор Довлатова»

В Уфе не могут решить, какую улицу назвать в честь Сергея Довлатова. Предложение мэрии не понравилось горожанам. Поклонники творчества писателя считают выбор нелогичным и предлагают свой вариант – ближе к месту его рождения. Именно Уфа в 41-м стала для него родиной. Но присвоение улице имени – это лишь малая часть большого проекта, посвященного Довлатову. Каким образом собираются увековечить память писателя в городском пространстве?
По этим улицам Сергей Довлатов, конечно, не ходил. Но из коляски или на руках мамы он точно мог их лицезреть. Имя писателя уже давно пытаются увековечить. И вот, наконец, от слов перешли к делу. Но в администрации города почему-то решили переименовать в честь Довлатова переулок возле лайфстайл центра «Башкирия». Выбор улицы вызвал недовольство среди общественности. Поклонники творчества писателя предлагают более логичный вариант.
Ничем не примечательное здание, улица Гоголя, 56. Сюда в 1941-м была эвакуирована из Ленинграда ещё беременная Нора Довлатова. Эти же стены слышали и плач привезенного из роддома малыша, который через много лет будет разговаривать с миллионами читателей со страниц своих книг. В одну из которых, кстати, будет вписана Уфа. В романе «Ремесло» Довлатов вспоминает, как мама рассказывала, что, гуляя по бульвару с коляской, встретила незнакомца, который попросил разрешения ущипнуть малыша.
Конечно, подтвердить, так ли это, уже никто не может. Но Довлатов верил, что встреча эта была. И Платонов тем самым благословил его в литературный путь.
С окон дома писателя должен начаться проект «Двор Довлатова». На фасаде здания появится граффити. Это один из вариантов. Здесь же установят киоск «Уфа-печать», стилизованный под 80-е.
Сам двор тоже преобразится. Многочисленные двери украсят цитатами писателя. Обновят и детскую площадку, где установят арт-объект «Малыш Довлатов». А на стене здания Башкирской филармонии установят доску «Пока живу, хочу успеть…», где каждый сможет дописать это предложение. Достанется и соседнему двору – там появится стол с уличной библиотекой. Сейчас единственное напоминание о писателе – это табличка на стене дома, которую хотят поменять.
В Уфе Довлатов провел меньше, чем думают многие. Уже в начале 1942 года Нора Сергеевна уехала с сыном в Новосибирск, там они прожили до 1944, а после вернулись в Ленинград.
Он дал своё имя. Широкоплечий, слегка сутулый, ростом под два метра, Довлатов был заметен издалека, говорил Бродский. Но в Советском Союзе его упорно не хотели видеть. И, наверное, тогда он и представить не мог, что люди будут спорить о том, какой же переулок назвать в его честь. Вернуться в Россию у него так и не получилось. Он умер в США в 90-м. Но на улицы Родины возвращается его имя.