В Уфе для ветеранов СВО стартовал проект «Свой бизнес»

Сегодня в Уфе для ветеранов спецоперации стартовал проект «Свой бизнес». Более 30 человек подали заявки на обучение. Наставники из числа психологов, предпринимателей и педагогов рассказывают о мерах поддержки, о том, как правильно вести прибыльное дело.
Интенсив будет длиться в течение пяти дней. Помимо сертификатов, выпускники получат гранты в размере 100 тысяч рублей.
Организаторы уверены: бизнес-курсы помогут участникам СВО социализироваться и адаптироваться к мирной жизни. Благодаря обучению в республике сформируется новый класс современных предпринимателей, за плечами которых жизненный и боевой опыт.