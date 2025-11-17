В Уфе для ветеранов СВО стартовал проект «Свой бизнес»

Сегодня в Уфе для ветеранов спецоперации стартовал проект «Свой бизнес». Более 30 человек подали заявки на обучение. Наставники из числа психологов, предпринимателей и педагогов рассказывают о мерах поддержки, о том, как правильно вести прибыльное дело.