В Уфе арестовали хулигана, который пытался ограбить Илью Варламова

Сегодня, 12 апреля, суд в Уфе рассмотрел административное дело, которое завели на водителя, попытавшегося ограбить блогера Илью Варламова. Оказалось, мужчина стал участником ДТП.
Уфимец на машине «Додж» совершил наезд на припаркованный «Киа Спортайдж». С места происшествия виновник ДТП попытался скрыться. Через некоторое время на этого же мужчину заявил Илья Варламов, который приехал в Уфу с рабочей поездкой.
Пьяный уфимец и его товарищи прицепились к урбанисту прямо на улице, высказали недовольство его прической и одеждой, а потом попытался отнять у блогера технику.
Мировой судья наказал нарушителя арестом на 15 суток за создание аварийной ситуации на дороге.
Фото: ГИБДД РБ.