В Уфе арестовали хулигана, который пытался ограбить Илью Варламова

Сегодня, 12 апреля, суд в Уфе рассмотрел административное дело, которое завели на водителя, попытавшегося ограбить блогера Илью Варламова. Оказалось, мужчина стал участником ДТП.

Уфимец на машине «Додж» совершил наезд на припаркованный «Киа Спортайдж». С места происшествия виновник ДТП попытался скрыться. Через некоторое время на этого же мужчину заявил Илья Варламов, который приехал в Уфу с рабочей поездкой.

Пьяный уфимец и его товарищи прицепились к урбанисту прямо на улице, высказали недовольство его прической и одеждой, а потом попытался отнять у блогера технику.

Мировой судья наказал нарушителя арестом на 15 суток за создание аварийной ситуации на дороге.

В ближайшее время суд планирует рассмотреть административный материал по части 3 той же статьи, согласно которой водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. пресс-служба суда