Жителей Башкирии просят собрать вещи и отключить электричество из-за паводка

У села Месягутово образовался затор протяженность 2,5 км. Региональное МЧС предупреждает местных жителей о подъеме уровня воды в связи с сезонным явлением. Для тех, кто оказался в зоне подтопления, организовано питание.

Сообщения о приходе большой воды поступают из разных уголков республики. В деревни Искино под Уфой затопило единственную дорогу, через которую жители могли бы выехать из населенного пункта. Таяние снега вызвало подъем уровня воды в реке Уршак с последующим ее переливом через дамбу. На месте работают спецслужбы. По данным спасателей, угрозы населению нет, подтопление домов отсутствует.