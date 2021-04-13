Жителей Башкирии просят собрать вещи и отключить электричество из-за паводка

У села Месягутово образовался затор протяженность 2,5 км. Региональное МЧС предупреждает местных жителей о подъеме уровня воды в связи с сезонным явлением. Для тех, кто оказался в зоне подтопления, организовано питание.
Сообщения о приходе большой воды поступают из разных уголков республики. В деревни Искино под Уфой затопило единственную дорогу, через которую жители могли бы выехать из населенного пункта. Таяние снега вызвало подъем уровня воды в реке Уршак с последующим ее переливом через дамбу. На месте работают спецслужбы. По данным спасателей, угрозы населению нет, подтопление домов отсутствует.
Серьезный урон талые воды нанесли и жителям Кармаскалинского района. Такая картинка сейчас в деревне Соловьевка. По данным регионального МЧС, подтоплено 433 придомовых территории, девять автомобильных дорог и мосты на территории 12 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях.