Депутат Госдумы высказался о гибели 24-летней девушки в аварии в Башкирии

Депутат Госдумы Зариф Байгускаров рассказал, что потерял в серьёзной аварии коллегу и члена команды из Сибая.
Предположительно, речь идёт о жутком ДТП в Белорецком районе. Именно там на 209 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк в кювет вылетел микроавтобус с шестью пассажирами.
24-летняя Азалия К. получила многочисленные травмы и скончалась на месте аварии. Ещё четверо пассажиров были экстренно госпитализированы.
Зариф Байгускаров отмечает, что девушка была добродушной и яркой. Ей очень нравилось помогать людям, видеть в их глазах искреннюю благодарность.
Родители Азалии и её сестра-близнец Камилла до сих пор не могут поверить в произошедшее.
Редакция bash.news также выражает искренние соболезнования близким погибшей.
Фото: Зариф Байгускаров.