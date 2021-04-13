Депутат Госдумы высказался о гибели 24-летней девушки в аварии в Башкирии

Она всегда была готова прийти на помощь, оказать поддержку нашим начинаниям. Целеустремленная Азалия всегда и во всем была лучшей, прожила свою короткую, но яркую жизнь добросовестно и честно. Без неё не могу представить дружеские встречи нашей команды… Недавно мы с ней поговорили, она мне рассказала о своей работе, что она получает удовольствие тогда, когда удается помочь простым людям, увидеть в их глазах радость и благодарность.

Зариф Байгускаров