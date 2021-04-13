Депутат Госдумы высказался о гибели 24-летней девушки в аварии в Башкирии

Депутат Госдумы Зариф Байгускаров рассказал, что потерял в серьёзной аварии коллегу и члена команды из Сибая.

Фото №1 - Депутат Госдумы высказался о гибели 24-летней девушки в аварии в Башкирии

Предположительно, речь идёт о жутком ДТП в Белорецком районе. Именно там на 209 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк в кювет вылетел микроавтобус с шестью пассажирами.

24-летняя Азалия К. получила многочисленные травмы и скончалась на месте аварии. Ещё четверо пассажиров были экстренно госпитализированы.

Зариф Байгускаров отмечает, что девушка была добродушной и яркой. Ей очень нравилось помогать людям, видеть в их глазах искреннюю благодарность.

Она всегда была готова прийти на помощь, оказать поддержку нашим начинаниям. Целеустремленная Азалия всегда и во всем была лучшей, прожила свою короткую, но яркую жизнь добросовестно и честно. Без неё не могу представить дружеские встречи нашей команды… Недавно мы с ней поговорили, она мне рассказала о своей работе, что она получает удовольствие тогда, когда удается помочь простым людям, увидеть в их глазах радость и благодарность.

Зариф Байгускаров

Родители Азалии и её сестра-близнец Камилла до сих пор не могут поверить в произошедшее. 

Фото №2 - Депутат Госдумы высказался о гибели 24-летней девушки в аварии в Башкирии

Искренне выражаю соболезнования сестре-близнецу Камилле, родителям Азалии, всем родным и близким!

Зариф Байгускаров

Редакция bash.news также выражает искренние соболезнования близким погибшей.

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Фото: Зариф Байгускаров.

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