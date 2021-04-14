В Башкирии женщину, которая пропала перед Новым годом, нашли мёртвой

Жительница Стерлитамака ушла из дома перед Новым годом, 12 декабря. После этого Елена перестала выходить на связь с родственниками, которые почти сразу забили тревогу. Сначала они попытались найти женщину самостоятельно, но после обратились в полицию и к волонтёрам. Елена нуждалась в медицинской помощи, поэтому найти женщину как можно скорее было очень важно.