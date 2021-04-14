Жительница Башкирии помогла подруге расчленить и спрятать тело знакомого

46-летнюю жительницу Гафурийского района обвинили в сокрытии жестокого преступления. Её 37-летняя подруга убила 30-летнего знакомого.

Напомним, инцидент произошёл ещё 12 февраля. Женщина распивала алкоголь со своим другом, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Тогда сельчанка ударила мужчину скалкой по голове, от чего тот скончался.

Несколько суток женщина провела в доме с мёртвым знакомым, но вскоре решила обратиться за помощью к 46-летней подруге. Женщина посоветовала расчленить тело убитого и спрятать его в заброшенном колодце. Так подруги и сделали.

Только в марте случайный прохожий заметил в колодце тело несчастного. Следователи начали проверку произошедшего, и следы привели их к двум подругам.

Женщина, убившая мужчину, уже задержана, расследование этого уголовного дела также находится на контроле прокуратуры. А дело её помощницы было передано в суд.