Торговые центры и мобильные пункты: где сделать прививку от коронавируса в Башкирии

В Башкирию на неделе поступила новая вакцина «ЭпиВакКорона». От «Гам Ковид Вак» она отличается искусственно синтезированным белком, копирующим белки коронавируса и условиями хранения, препарат можно перевозить на дальние расстояния без заморозки. Когда начнётся вакцинация новым препаратом?  

Дневник самонаблюдения становится доступным пациенту сразу после инъекции. Шеф-редактор столичной радиостанции Руслан Валиев хотя и перенес прививку без последствий, вопросник о своем самочувствии заполняет ежедневно. Работа у радийщиков не останавливалась и во время пика пандемии. Поэтому Руслан удивлен, что не заразился COVID-19. Анализы на наличие антител дали отрицательный результат.

Я понимаю, что рано или поздно это может произойти. Плюс есть близкие, которых можно заразить. В принципе, с пандемией надо что-то делать. Надо выходить и жить нормальной жизнью. Тут много было аргументов за, и они перевесили аргументы против.

Руслан Валиев, шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе

А вот студенты и преподаватели столичного Аграрного университета могут привиться, не покидая стен учебного заведения. БГАУ – первый вуз в регионе, в котором организовали вакцинацию. Препарат «Спутник V» рассчитан на 20 студентов, через месяц они придут на второй этап.

Родители вакцинировались, бабушки, дедушки, Я решила, тоже стоит. Тем более это защита какая-никакая. Вдруг третья волна. Я решила тоже: стоит вакцинироваться.

Ольга Айгишева, студентка 1 курса магистратуры БГАУ

Я обычно тяжело болею и подумала, так будет безопаснее. Лучше переболеть в легкой форме, чем потом болеть и страдать.

Азалия Галимова, студентка 2 курса БГАУ

Препарат вводится студентам, которым уже исполнилось 18 лет и не болевшим COVID-19. Привитые получают бумажный сертификат с информацией о том, как прошло вакцинирование.

Мобильные пункты разворачивают и для сотрудников организаций. В аэропорту Уфы привили всего около 200 человек. Из них 15 уже вторым компонентом. Перед процедурой у сотрудников проверяют наличие антител в крови.

После мы наблюдаем 30 минут, чтобы не было аллергических реакций.

Гузель Валеева, главный врач медицинской санитарной части международного аэропорта «Уфа»
Уфимская волна

Мы с людьми работаем, сегодня первый раз.

Карина Кузнецова, начальник смены службы организации пассажирских перевозок

Выездная вакцинация организована в торговых центрах: в Уфе в «Меге», «Планете», Lifestyle Центре «Башкирия», а также в  «СитиМолле» (Стерлитамак). 

Фото №1 - Торговые центры и мобильные пункты: где сделать прививку от коронавируса в Башкирии

Почему спутник? Потому что это самая раскрученная, проверенная, наверное, у меня в голове, потому что мне чаще про нее говорили. Вакцинироваться я решил уже давно, но что меня подвигло сделать это сейчас – это доступность, потому что я представил себе все круги ада, которые нужно пройти в поликлинике, а в торговом центре все быстро, просто.  

Владимир Кобзев, член Республиканского совета по правам человека, блогер

К массовой вакцинации присоединился и министр здравоохранения республики. Максим Забелин получил первый компонент препарата Спутник V. Как говорит чиновник, сейчас его самочувствие в норме. Отметим, что во втором полугодии прошлого года  он переболел СOVID-19.

Понял, что действительно пора усилить свой иммунитет путем вакцинации. Вакцинация – это здоровый выбор современного человека, поэтому советую всем гражданам РФ и РБ, жителям нашей Уфы действительно сделать свой выбор, выбор разумного современного человека – пройти вакцинацию.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства - министр здравоохранения Республики Башкортостан

Пока в борьбе за коллективный иммунитет от COVID-19 задействован только Спутник V. Но в республику уже поставили новую вакцину. Вот они коробки с обозначениями: хрупкий товар, не кантовать. Аккуратно без спешки перевозят действительно важный груз –  подкрепление в борьбе с коронавирусом. На склады «Башфармации» поступили почти 6,5 тысячи доз новейшей российской вакцины «ЭпиВакКорона». Препарат успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России.

Мы отпускаем вакцину даже в выходные дни, выходим специально. Все вакцины сканируются, проходят маркировку. Поэтому приходится готовить заранее для всех лечебных учреждений, так как слишком большая очередь собирается.

Гузель Юлмухаметова, заведующий-провизор третьего отдела ГУП «Башфармация»

От предыдущей «Гам Ковид Вак» она отличается искусственно синтезированным белком, который копирует белки коронавируса. Вакцина рассчитана на выработку конкретных антител, которые эффективны против различных штаммов ковида. А ещё разница в условиях хранения, которые позволяют перевозить препарат на дальние расстояния без заморозки. «ЭпивакКорону» с 19 апреля можно будет получить в так называемых медицинских поездах в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион». Маршрут здоровья пройдёт по шести направлениям: автопоезд приедет в Белорецкий, Нефтекамский, Стерлитамакский и Уфимский районы и город Октябрьский, первый на пути Дуванский район. Расписание разместят на официальном сайте и в социальных сетях Минздрава Башкортостана. Записываться заранее не нужно, о здоровье позаботятся в порядке живой очереди.

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Уфимская волна