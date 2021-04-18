Торговые центры и мобильные пункты: где сделать прививку от коронавируса в Башкирии

В Башкирию на неделе поступила новая вакцина «ЭпиВакКорона». От «Гам Ковид Вак» она отличается искусственно синтезированным белком, копирующим белки коронавируса и условиями хранения, препарат можно перевозить на дальние расстояния без заморозки. Когда начнётся вакцинация новым препаратом?
Дневник самонаблюдения становится доступным пациенту сразу после инъекции. Шеф-редактор столичной радиостанции Руслан Валиев хотя и перенес прививку без последствий, вопросник о своем самочувствии заполняет ежедневно. Работа у радийщиков не останавливалась и во время пика пандемии. Поэтому Руслан удивлен, что не заразился COVID-19. Анализы на наличие антител дали отрицательный результат.
А вот студенты и преподаватели столичного Аграрного университета могут привиться, не покидая стен учебного заведения. БГАУ – первый вуз в регионе, в котором организовали вакцинацию. Препарат «Спутник V» рассчитан на 20 студентов, через месяц они придут на второй этап.
Препарат вводится студентам, которым уже исполнилось 18 лет и не болевшим COVID-19. Привитые получают бумажный сертификат с информацией о том, как прошло вакцинирование.
Мобильные пункты разворачивают и для сотрудников организаций. В аэропорту Уфы привили всего около 200 человек. Из них 15 уже вторым компонентом. Перед процедурой у сотрудников проверяют наличие антител в крови.
Выездная вакцинация организована в торговых центрах: в Уфе в «Меге», «Планете», Lifestyle Центре «Башкирия», а также в «СитиМолле» (Стерлитамак).
К массовой вакцинации присоединился и министр здравоохранения республики. Максим Забелин получил первый компонент препарата Спутник V. Как говорит чиновник, сейчас его самочувствие в норме. Отметим, что во втором полугодии прошлого года он переболел СOVID-19.
Пока в борьбе за коллективный иммунитет от COVID-19 задействован только Спутник V. Но в республику уже поставили новую вакцину. Вот они коробки с обозначениями: хрупкий товар, не кантовать. Аккуратно без спешки перевозят действительно важный груз – подкрепление в борьбе с коронавирусом. На склады «Башфармации» поступили почти 6,5 тысячи доз новейшей российской вакцины «ЭпиВакКорона». Препарат успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России.
От предыдущей «Гам Ковид Вак» она отличается искусственно синтезированным белком, который копирует белки коронавируса. Вакцина рассчитана на выработку конкретных антител, которые эффективны против различных штаммов ковида. А ещё разница в условиях хранения, которые позволяют перевозить препарат на дальние расстояния без заморозки. «ЭпивакКорону» с 19 апреля можно будет получить в так называемых медицинских поездах в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион». Маршрут здоровья пройдёт по шести направлениям: автопоезд приедет в Белорецкий, Нефтекамский, Стерлитамакский и Уфимский районы и город Октябрьский, первый на пути Дуванский район. Расписание разместят на официальном сайте и в социальных сетях Минздрава Башкортостана. Записываться заранее не нужно, о здоровье позаботятся в порядке живой очереди.