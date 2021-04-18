Торговые центры и мобильные пункты: где сделать прививку от коронавируса в Башкирии

Почему спутник? Потому что это самая раскрученная, проверенная, наверное, у меня в голове, потому что мне чаще про нее говорили. Вакцинироваться я решил уже давно, но что меня подвигло сделать это сейчас – это доступность, потому что я представил себе все круги ада, которые нужно пройти в поликлинике, а в торговом центре все быстро, просто.

Владимир Кобзев, член Республиканского совета по правам человека, блогер