В торговых центрах Башкирии можно узнать о налоговых задолженностях

Со следующего года пониженная ставка налога на транспорт будет действовать только для тех, кто не имеет долгов. Об этом сообщает налоговая служба. В торговых центрах Башкортостана в рамках традиционной акции работают мобильные офисы, где любой желающий может узнать об имеющейся задолженности и проконсультироваться с инспекторами. К слову, размер транспортного налога для неплательщиков в последующем будет повышенным.