Стала известна причина гибели 4 человек в страшном пожаре в Башкирии

Напомним, несколько дней назад в Ишимбае загорелся частный дом. Местные жители незамедлительно вызвали пожарные расчеты. После разбора завалов в доме были обнаружены четыре тела, среди них двое детей. О том, что происходило в ту ночь на месте событий, читайте в нашем подробном материале .

По итогу расследования было установлено: доме был пожарный извещатель. Однако, по словам председателя Госкомитета ЧС по РБ Фарита Гумерова, в нем за несколько дней до трагедии села батарейка, а сменить её не успели. Именно из-за такого страшного стечения обстоятельств жители дома не проснулись от сирены, которую должен был запустить извещатель, если бы в нем была исправная батарейка.