Стала известна причина гибели 4 человек в страшном пожаре в Башкирии

На еженедельном оперативном совещании в Правительстве Башкирии стала известна причина гибели четырех человек в страшном пожаре в Ишимбае.

Фото №1 - Стала известна причина гибели 4 человек в страшном пожаре в Башкирии

Напомним, несколько дней назад в Ишимбае загорелся частный дом. Местные жители незамедлительно вызвали пожарные расчеты. После разбора завалов в доме были обнаружены четыре тела, среди них двое детей. О том, что происходило в ту ночь на месте событий, читайте в нашем подробном материале.

По итогу расследования было установлено: доме был пожарный извещатель. Однако, по словам председателя Госкомитета ЧС по РБ Фарита Гумерова, в нем за несколько дней до трагедии села батарейка, а сменить её не успели. Именно из-за такого страшного стечения обстоятельств жители дома не проснулись от сирены, которую должен был запустить извещатель, если бы в нем была исправная батарейка. 

Этот ишимбайский случай... Такая ситуация... Двое детей, двое взрослых, вопиющий случай. Это говорит о том, что один день прибор не работает - возможна катастрофа. Это, конечно, сложно проконтролировать. Наверное, к каждому извещателю должен быть дополнительный комплект батареек. 

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Башкирии
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