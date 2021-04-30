В районе Башкирии из-за пожара на газопроводе ввели режим ЧС

В Белорецком районе тушат крупный пожар. В посёлке Серменево горит газовый трубопровод. Ранним утром он разгерметизировался и воспламенился. При этом местные жители слышали хлопок.

Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, пострадавших нет. На место прибыли 38 сотрудников службы и 15 единиц техники. В нескольких населенных пунктах нет газа.

Распространение пожара не допущено. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются. Ильгиз Фаррахов, оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Угрозы жизни и здоровью жителей нет, как и опасности распространения огня. Из-за пожара на 205 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк перекрыли движение. Объезд разрушенного участка трассы организован через деревню Серменево.