В районе Башкирии из-за пожара на газопроводе ввели режим ЧС

В Белорецком районе тушат крупный пожар. В посёлке Серменево горит газовый трубопровод. Ранним утром он разгерметизировался и воспламенился. При этом местные жители слышали хлопок.

Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, пострадавших нет. На место прибыли 38 сотрудников службы и 15 единиц техники. В нескольких населенных пунктах нет газа.

Распространение пожара не допущено. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Ильгиз Фаррахов, оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Угрозы жизни и здоровью жителей нет, как и опасности распространения огня. Из-за пожара на 205 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк перекрыли движение. Объезд разрушенного участка трассы организован через деревню Серменево.

Все локализовано, идет выгорание газа. Лес не пострадал, немного обуглилось, но сейчас все опахано, риска пожара нет. Ближайшие дома находятся далеко. В Белорецком районе вводится режим ЧС, чтобы использовать резервный фон.

Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района
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