Постковидная Пасха: верующие Башкирии вновь смогли пойти в храмы

Радий Хабиров поздравил жителей республики со Светлым Христовым Воскресением. Эту ночь православные во всем мире провели в церквях и храмах. Для верующих сегодня наступил один из главных праздников – Светлая Пасха. Этот праздник олицетворяет вечное торжество жизни, пробуждает добрые мысли, укрепляет веру и наполняет сердца людей светлой радостью, отметил глава республики.

Богослужение в полночь перешло в пасхальную заутреню. После Великого поста, прежде чем разговляться, прихожане освящают куличи и яйца. Праздник православные встретили в масках, но это не испортило их настроя на светлое будущее.

Звон колоколов, зажженные свечи, священные песнопения верующих. Крестный ход вокруг собора – шествие навстречу чудесному воскрешению Иисуса. С него начинается пасхальное богослужение.

В такое сложное время столько народу, звучали колокола, звучали песнопения. Мы рады, что, несмотря на все вот это, вера в Господа Бога нас спасает. Наталья Степанова

В прошлом году из-за эпидемиологической обстановки светлый праздник верующие отметили в семейном кругу и традиционного похода в храмы и церкви не было. Поэтому после снятия ограничений Собор Рождества Пресвятой Богородицы не вмещал всех прихожан. Правда, в молельню можно было попасть только в маске и после обработки рук антисептиком. Но загадать самые сокровенные желания это не помешало даже самым маленьким, которые наряду со взрослыми отстояли службу.

Желаю счастья и здоровья. Я в церкви свечи зажигала. Анастасия Мавропулу

И если у маленькой Насти пожелания пока самые простые, то для Любови Логиновой праздник Христова Воскресения – символ исцеления души. Из-за трагичных обстоятельств в семье женщина несколько месяцев не выходила из дома.

Вот год уже исполнился, у меня сын умер. И я всегда ходила, а тут необъяснимо, не могу идти, сил нет. Вот я пришла и как будто выздоравливаю. И думаю, какая я молодец, что поднялась и пошла. Любовь Логинова

Пасхе предшествует семинедельный Великий пост. От мяса, рыбы, молока и яиц постящимся пришлось отказаться. Самые строгие – первая и последняя недели – Страстная седмица. Поэтому после разговления праздничный стол накрывают щедро. Но Пасха – это не только физическое очищение, в этот праздник прощаются долги, обиды и прегрешения.

Я из многодетной семьи, и у нас каждый год принято приходить в храм, приходить на службу, после службы мы приезжаем домой, читаем молитвы, на следующий день все отмечаем. Как говорит моя мама, слава Богу, мы дожили до этого дня. Алия и Владислав Лебедевы

В церквях пламя благодатного огня горит 40 дней. Считается, что все это время Иисус присутствует среди людей. Схождение Благодатного огня – явление загадочное, и это главный символ праздника. Зажженная свеча означает избавление от печалей, а также дает надежду на новую жизнь.

Схождение Благодатного огня происходит на протяжении 2 тысяч лет. Но каждый раз верующие его встречают как чудо. Пламя из храма Гроба Господня в Иерусалиме получили представители 11 стран, которые отправили самолеты в Израиль. Борт со священным огнем приземлился сегодня и в Уфе. Праздник будет длиться 40 дней. В храмах и церквях в первую неделю будут совершаться крестные ходы. В Уфимском Свято-Сергиевском кафедральном соборе прихожане, не успевшие освятить накануне куличи и пасхальные яйца, делали это в день разговления.

Традиционно в эту неделю, особенно в эту неделю – много праздников, выходные дни совпали – мы приглашаем христиан, верующих принять участие в богослужении. Помолиться и вспомнить этот день, когда воскрес Христос, и поделиться радостью с окружающими. Евгений Шерышев, протоиерей, руководитель пресс-службы Башкортостанской митрополии

Вот эти яички я красил сам. В разные цвета, но сегодня преобладает красный. Я еще даже не кушал, домой приду, разговеюсь, буду есть и угощать близких крашеными яичками. Юрий Пятниченко