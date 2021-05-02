Постковидная Пасха: верующие Башкирии вновь смогли пойти в храмы

Радий Хабиров поздравил жителей республики со Светлым Христовым Воскресением. Эту ночь православные во всем мире провели в церквях и храмах. Для верующих сегодня наступил один из главных праздников – Светлая Пасха. Этот праздник олицетворяет вечное торжество жизни, пробуждает добрые мысли, укрепляет веру и наполняет сердца людей светлой радостью, отметил глава республики.
Богослужение в полночь перешло в пасхальную заутреню. После Великого поста, прежде чем разговляться, прихожане освящают куличи и яйца. Праздник православные встретили в масках, но это не испортило их настроя на светлое будущее.
Звон колоколов, зажженные свечи, священные песнопения верующих. Крестный ход вокруг собора – шествие навстречу чудесному воскрешению Иисуса. С него начинается пасхальное богослужение.
В прошлом году из-за эпидемиологической обстановки светлый праздник верующие отметили в семейном кругу и традиционного похода в храмы и церкви не было. Поэтому после снятия ограничений Собор Рождества Пресвятой Богородицы не вмещал всех прихожан. Правда, в молельню можно было попасть только в маске и после обработки рук антисептиком. Но загадать самые сокровенные желания это не помешало даже самым маленьким, которые наряду со взрослыми отстояли службу.
И если у маленькой Насти пожелания пока самые простые, то для Любови Логиновой праздник Христова Воскресения – символ исцеления души. Из-за трагичных обстоятельств в семье женщина несколько месяцев не выходила из дома.
Пасхе предшествует семинедельный Великий пост. От мяса, рыбы, молока и яиц постящимся пришлось отказаться. Самые строгие – первая и последняя недели – Страстная седмица. Поэтому после разговления праздничный стол накрывают щедро. Но Пасха – это не только физическое очищение, в этот праздник прощаются долги, обиды и прегрешения.
В церквях пламя благодатного огня горит 40 дней. Считается, что все это время Иисус присутствует среди людей. Схождение Благодатного огня – явление загадочное, и это главный символ праздника. Зажженная свеча означает избавление от печалей, а также дает надежду на новую жизнь.
Схождение Благодатного огня происходит на протяжении 2 тысяч лет. Но каждый раз верующие его встречают как чудо. Пламя из храма Гроба Господня в Иерусалиме получили представители 11 стран, которые отправили самолеты в Израиль. Борт со священным огнем приземлился сегодня и в Уфе. Праздник будет длиться 40 дней. В храмах и церквях в первую неделю будут совершаться крестные ходы. В Уфимском Свято-Сергиевском кафедральном соборе прихожане, не успевшие освятить накануне куличи и пасхальные яйца, делали это в день разговления.
Этой ночью телеканал БСТ вел прямую трансляцию из Кафедрального Собора Рождества Пресвятой Богородицы для православных, которые не имели возможности выйти из дома. Но где бы верующий ни встретил праздник, важно не грустить, не ругаться, не обижаться – сказанное в Пасху будет иметь силу целый год.