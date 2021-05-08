В Башкирии нашли приют для медвежонка, вышедшего за помощью к людям

Медвежонок из Зилаирского района чипировался и получил паспорт. Малыша назвали Тишкой и отправили в охотничье хозяйство, где его будут содержать в хороших условиях и следить за здоровьем. В дорогу косолапому вручили ведерко меда.

Напомним, в конце апреля дикий зверь вышел из леса и забрел в один из дворов села Кананикольское в поисках еды и питья. Медвежонок находился в крайне обессиленном состоянии, однако людей к себе все равно не подпускал. Когда его поймали, он рычал и отбивался. Предполагается, что мать косолапого убили браконьеры. Шансов выжить в лесу у одинокого малыша мало. Поэтому было принято решение передать Тишку в Минэкологии республики. Над ним взяла опеку партия «Единая Россия».