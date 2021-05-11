Следователи Башкирии расследуют страшную аварию с участием BMW

Следственный комитет Салавата расследует страшную аварию, которая произошла ночью 10 мая. 19-летний парень на BMW Х6 на полной скорости сбил 17-летнего подростка.

Инцидент произошёл на улице Островского. Подросток переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент на него наехал дорогостоящий автомобиль.

В тяжёлом состоянии 17-летнего парня доставили в ближайшую больницу, где ему провели операцию, после которой подросток впал в кому.

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что мальчика отбросило на 13 метров. У 19-летнего водителя уже есть несколько штрафов за превышение скорости. Скорее всего, и в этот раз молодой человек нарушил скоростной режим.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции выполняется комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, планируется проведение судебных экспертиз, допрашиваются подозреваемый, очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. пресс-служба СК РФ по РБ