В Уфе 11-летний пропавший мальчик застрял в железной ёмкости

Оказалось, мальчик ушёл на прогулку ещё 10 мая, но вечером домой так и не вернулся. На поиски ребёнка отправились волонтёры, полиция и спасатели, так как стало известно, что последний раз Даниила видели у воды.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, вскоре были найдены кеды мальчика, но самого ребёнка у водоёма не нашли. Зато следы Даниила были найдены в 20 метрах от поймы реки у железной ёмкости. Оказывается, любопытный мальчик залез внутрь, а обратно вылезти уже не смог. О своём местоположении сообщить он также не мог, так как оставил телефон дома.