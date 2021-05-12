В школах Уфы усилят пропускной режим после трагедии в Казани

12 мая в администрации Уфы прошло оперативное совещание. Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе №175 в Казани.
Мэр Уфы дал несколько очень важных и серьёзных поручений. Так, планируется проинспектировать все школы города. Мэр отметил, что проверка началась ещё вчера, но сегодня специалисты её продолжат.
Напомним, 11 мая в школе №175 в Казани 19-летний бывший ученик устроил стрельбу. По предварительным данным, скончались 9 человек, а 21 пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии.