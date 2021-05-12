В школах Уфы усилят пропускной режим после трагедии в Казани

12 мая в администрации Уфы прошло оперативное совещание. Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе №175 в Казани.

Мэр Уфы дал несколько очень важных и серьёзных поручений. Так, планируется проинспектировать все школы города. Мэр отметил, что проверка началась ещё вчера, но сегодня специалисты её продолжат.

Необходимо особое внимание уделить безопасности – это и тревожные кнопки, пропускной режим, рамки, особо проверить ЧОПы, работающие в школах. Центру общественной безопасности необходимо выделить людей именно на это время, чтобы усилить пропускной режим. Сергей Греков, мэр Уфы