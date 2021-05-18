Глава Башкирии прокомментировал предложение пускать родителей на выпускные

Совсем скоро в дошкольных и образовательных учреждениях пройдут последние звонки и выпускные вечера. Но из-за напряжённой эпидемиологической обстановки проведение торжественных мероприятий может быть затруднено.
Так, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Башкирии сообщил, что родители смогут присутствовать на празднике только при наличии справки о вакцинации от COVID-19. Однако жители республики негативно отнеслись к такому решению.
Региональное отделение «Единой России» направило предложение ослабить коронавирусные ограничения. По словам инициаторов, на торжественном мероприятии на улице будет достаточно носить маску и соблюдать дистанцию, а вот на праздниках в помещениях будет необходима справка от терапевта об отсутствии инфекционных заболеваний.
Радий Хабиров сообщил, что возмущение родителей понятно, но данный вопрос и предложение коллег необходимо обсудить с медицинским сообществом республики.
Фото: Радий Хабиров.