Глава Башкирии прокомментировал предложение пускать родителей на выпускные

Совсем скоро в дошкольных и образовательных учреждениях пройдут последние звонки и выпускные вечера. Но из-за напряжённой эпидемиологической обстановки проведение торжественных мероприятий может быть затруднено.

Так, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Башкирии сообщил, что родители смогут присутствовать на празднике только при наличии справки о вакцинации от COVID-19. Однако жители республики негативно отнеслись к такому решению.

Региональное отделение «Единой России» направило предложение ослабить коронавирусные ограничения. По словам инициаторов, на торжественном мероприятии на улице будет достаточно носить маску и соблюдать дистанцию, а вот на праздниках в помещениях будет необходима справка от терапевта об отсутствии инфекционных заболеваний.

Радий Хабиров сообщил, что возмущение родителей понятно, но данный вопрос и предложение коллег необходимо обсудить с медицинским сообществом республики.

Я всегда прислушиваюсь к мнению жителей, но я не сторонник скоропалительных выводов. Считаю, что предложение требует экспертного обсуждения с нашим медицинским сообществом. Вопрос вынесем на ближайшее заседание оперштаба и примем обоснованное решение. Но к выпускным мы примем решение, это точно. Радий Хабиров, Глава Башкирии