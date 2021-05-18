Опубликовано видео страшной аварии с мотоциклистом и такси в Уфе

Около восьми часов вечера на улице Бакалинской 23-летний парень на мотоцикле попал под колёса такси. Водитель двухколёсного транспорта не успел проехать опасный перекрёсток на разрешающий сигнал светофора.

Портал UTV.ru поделился кадрами жестокой аварии. На видеозаписи хорошо видно, что от сильнейшего удара мотоциклиста отбросило на несколько метров. К счастью, рядом проезжала карета скорой помощи, медики которой оказали пострадавшему первую помощь. После этого парень был срочно госпитализирован с различными травмами.