В Башкирии вынесли меру пресечения парню на BMW, который сбил подростка

10 мая в Салавате на улице Островского произошло страшное ДТП. 19-летний парень на «BMW» на полной скорости сбил 17-летнего подростка, который переходил дорогу.

Пешеход от сильного удара пролетел 13 метров и сильно ударился головой об асфальт. Пострадавшего парня в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали в больницу, где ему провели серьёзную операцию. Долгое время врачи не могли дать никаких прогнозов. Сейчас подросток в коме.

19-летнему жителю Салавата предъявили обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Парня ограничили в свободе до 10 июля: ему нельзя выходить из дома с 18:00 до 07:00, общаться со свидетелями по делу, пользоваться интернетом и управлять транспортом. К слову, расследование дела лично контролирует председатель СК России Александр Бастрыкин.

Известно, что у гонщика уже есть несколько штрафов за превышение скорости, а его отец известный в городе депутат.