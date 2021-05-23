«Узорица» и «Отава Ё»: в Уфе прошел фестиваль «Славяне 21 века»

Сегодня в Уфе прошел большой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры «Славяне 21 века». Набережная башкирской столицы превратилась в одно большое пространство, где звучали народные песни на разных языках. А мастера знакомили желающих со старинными ремеслами, давали мастер-классы. Каждый мог найти увлечение по душе.

Кузнечный молот Светлана Лебедева взяла впервые. Под чутким руководством мастера она решила выковать подкову – символ счастья. Поначалу девушка с опаской брала клещами расклеенное железо, но вскоре освоилась и стучала по наковальне не хуже опытного подмастерья.

Овладеть несколькими десятками ремесел сегодня мог каждый. Фестиваль «Славяне 21 века» собрал умельцев со всей республики. Работы поражали воображение. Тонкие линии и узоры деревянных изделий вызывали у всех вопрос: сколько времени нужно, чтобы создать такую красоту? А вот кружево в старину плели при помощи палочек с нитками – коклюшек. И тут нужна не только аккуратность, но и усидчивость.

А вот декоративные изделия из соломы славяне начали создавать предположительно в то время, когда стали использовать сухие стебли злаковых культур для обустройства крыши. В 20-м веке соломенное искусство начало переживать новое возрождение.

В каждом из славянских подворий хлебосольные хозяева зазывали гостей отведать национальных блюд. Русские, украинские, белорусские дворики слышно было издалека – здесь без конца звучали народные песни.

А вот на главной сцене можно были увидеть танцы и услышать песни многих славянских народов. Коллективы приехали со всех городов и районов республики. Такой масштабный фестиваль ко Дню славянской письменности и культуры проходит впервые. И у него есть все шансы стать традиционным.

В День славянской письменности и культуры почитают византийских просветителей Кирилла и Мефодия. Они создали первую старославянскую азбуку. Именем первого даже назван алфавит – кириллица. К слову, на нем построены не только многие современные славянские языки, но ряд других.