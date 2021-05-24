В Уфе под окнами многоэтажки найдено тело женщины

В Уфе трагически оборвалась жизнь 35-летней Юлии С. Ее тело было найдено под окнами столичной многоэтажки.

По предварительным данным, смерть женщины не имеет криминального характера. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что Юлия в день смерти была под воздействием наркотических веществ.