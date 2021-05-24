Уфимец, прокативший полицейского на капоте, получил реальный срок

Сегодня, 24 мая, в Уфе прошёл суд над 25-летним гонщиком Артуром Г. Парень допустилнарушение правил дорожного движения и прокатил на капоте сотрудника столичной Госавтоинспекции.

Напомним, 3 ноября 2020 года уфимец сел за руль «Мерседеса» без водительских прав. Подозрительную машину заметили сотрудники ГИБДД, попросили водителя остановиться, но он только быстрее поехал вперед, при этом сбив инспектора и прокатив его на капоте.

Защита Артура Г. настаивала на том, что гонщик исправился и может принести пользу семье и обществу, поэтому ему стоит избрать минимальную меру пресечения. Сам уфимец также признал свою вину и попросил прощения у пострадавшей стороны.

Кировский районный суд осудил Артура Г. на три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его лишили возможности водить транспортные средства 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.