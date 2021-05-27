В Башкирии тело 15-летнего подростка нашли в реке

Закончились поиски 15-летнего Геннадия Галустяна. Пресс-служба МЧС по РБ сообщает, что тело подростка было найдено сегодня, 27 мая, в реке.

Напомним, Геннадий ушёл из дома 23 мая купаться на речку, но вечером обратно не вернулся. Близкие подростка забили тревогу и обратились за помощью к волонтёрам.

Несколько суток волонтёры, спасатели и водолазы искали парня в реке около садового товарищества «Родник» в Чишминском районе. Поиски затруднялись плохой видимостью и захламлённостью реки мусором.

Только сегодня тело подростка нашли недалеко от парома рядом со станцией Юматова в русле Дёмы.