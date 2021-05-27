В Башкирии у мальчика, которого забрали от мамы из-за сломанного туалета, выявили рак

Уже второй день я просто не могу поверить в то, что случилось. Вчера мы были в больнице у него, где он лежит с мамой. Слава богу она рядом. Я просто не могу это передать словами, как на душе и на сердце плохо. Мы столько старались, делали ремонт и в конце мая готовили сюрприз Ванечке, что заберем его с детского дома в квартиру с ремонтом.

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