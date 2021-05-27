В Башкирии у мальчика, которого забрали от мамы из-за сломанного туалета, выявили рак

У 12-летнего Вани из Стерлитамака, которого забрали из семьи из-за сломанного туалета, диагностировали страшную болезнь – лейкоз. Об этом сообщили волонтёры благотворительной организации «Радуга добра», которые помогали семье справиться с тяжёлой ситуацией.
Напомним, у Марины Кудряшевой четыре ребёнка, которых она воспитывает одна. Самого младшего Ваню забрали в детский дом в начале весны из-за сломанного туалета и ванной. У женщины нет вредных привычек, семья очень дружная, но небольшой зарплаты просто не хватает на содержание дома. Волонтёры помогли семье с ремонтом, чтобы малыш вернулся в родительский дом.
Однако возвращение домой омрачилось серьёзной болезнью 12-летнего Вани. Сейчас мама и сын находятся в больнице вместе.
Волонтёры намерены и дальше помогать семье, которая столкнулась с очередными трудностями. В частности, был открыт сбор средств на лечение и содержание Вани в больнице.