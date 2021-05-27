В Башкирии у мальчика, которого забрали от мамы из-за сломанного туалета, выявили рак

У 12-летнего Вани из Стерлитамака, которого забрали из семьи из-за сломанного туалета, диагностировали страшную болезнь – лейкоз. Об этом сообщили волонтёры благотворительной организации «Радуга добра», которые помогали семье справиться с тяжёлой ситуацией.

Фото №1 - В Башкирии у мальчика, которого забрали от мамы из-за сломанного туалета, выявили рак

Напомним, у Марины Кудряшевой четыре ребёнка, которых она воспитывает одна. Самого младшего Ваню забрали в детский дом в начале весны из-за сломанного туалета и ванной. У женщины нет вредных привычек, семья очень дружная, но небольшой зарплаты просто не хватает на содержание дома. Волонтёры помогли семье с ремонтом, чтобы малыш вернулся в родительский дом.

Однако возвращение домой омрачилось серьёзной болезнью 12-летнего Вани. Сейчас мама и сын находятся в больнице вместе.

Уже второй день я просто не могу поверить в то, что случилось. Вчера мы были в больнице у него, где он лежит с мамой. Слава богу она рядом. Я просто не могу это передать словами, как на душе и на сердце плохо. Мы столько старались, делали ремонт и в конце мая готовили сюрприз Ванечке, что заберем его с детского дома в квартиру с ремонтом.

волонтёры 

Волонтёры намерены и дальше помогать семье, которая столкнулась с очередными трудностями. В частности, был открыт сбор средств на лечение и содержание Вани в больнице.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти