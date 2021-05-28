Начальника отдела образования Сибая подозревают в еще одной взятке

По версии следствия, подозреваемый потребовал у коммерческой организации установить на участке его матери систему электроснабжения и видеонаблюдения стоимостью 240 тысяч рублей. Взамен чиновник содействовал в том, чтобы подведомственные ему школы и детсады заключили с этой же фирмой договор на покупку систем безопасности.