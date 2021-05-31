Автомобиль Аль Капоне и антикварная мебель: как реставраторы из Уфы воскрешают старинные вещи

Вторая жизнь старинных вещей. Зачем реставраторы воскрешают ржавые машины, разбитые часы и мебель из мусорных баков? Приветы из прошлого. Какие сюрпризы можно обнаружить под обшивкой антикварных стульев? На чем ездили Аль Капоне и Бонни и Клайд? Как всего одна машина может рассказать о целой эпохе. 20 миллионов за автомобиль и 400 тысяч – за часы. Мода на антиквариат, который с каждым годом только дорожает.

Одним движением расчехлить целую эпоху. Под старым тентом в уфимском дворике скромно прячется Америка 30-х годов. Гангстеры, мафия, ограбления банков. Кто ездил на этом «Линкольне», названном в честь президента? Аль Капоне или Бонни и Клайд? А может где-то в ржавом кузове все еще остались отверстия от пуль?

Это Америка 30-х годов – когда фильмы показывают, как раз на таких машинах ездили. Это машина гангстеров и полицейских. Потом, чтобы у полицейских было преимущество, они сделали себе еще и передние тормоза. Ильфир Саитов, реставратор автомобилей

Казалось бы, это уже мертвая груда металла, которую не воскресить, но уфимец Ильфир Саитов знает, как запустить сердце, которое остановилось много лет назад.

150 лошадиных сил, и это в начале прошлого века. Огромная махина развивала космическую по тем временам скорость – до 130 километров в час. В России таких автомобилей осталось всего три. Один из них принадлежал, к слову, Максиму Горькому. Чтобы восстановить этот экземпляр, понадобится несколько лет и не один миллион рублей, делится мастер.

Профессиональный водитель, он уволился с работы больше 30 лет назад, чтобы посвятить себя делу души – дарить вторую жизнь старинным автомобилям.

Когда мои одноклассники ходили в продленную группу, я уроки делал у матери в машине. Моя мама была единственной женщиной-водителем-профессионалом, которая проработала на самосвале 30 лет. Я вырос в машине. – То есть бензин в крови, как говорится? – Ну да! Ильфир Саитов, реставратор автомобилей

В очереди на реанимацию несколько машин из разных стран и эпох. Как и людям, многим из них требуются доноры. Например, чтобы вернуть первозданный вид этому БМВ 37-го года, Ильфир специально нашел еще один, почти такой же. Его так и называют – автомобиль-донор, источник недостающих деталей.

Двигатель – это родной мотор в оригинале. Он пришел, само собой, не в таком состоянии, был как кусок железа, бетона. Все полностью разбиралось до винтика, пескоструилось, красилось. Ильфир Саитов, реставратор автомобилей

Сам он ездит на легендарном 123-м «Мерседесе» производства 70-х. Уже тогда – на коробке автомат. Ради этой машины уфимец специально съездил в город Орел.

3500 тысячи километров отмахал. Это надо, наверное, быть полным психом, чтобы столько проехать из-за этого. Многие даже не понимают: мол, зачем такой металлолом и прочее. А я просто езжу, наслаждаюсь. Ильфир Саитов, реставратор автомобилей

9 мая, в День Победы, Ильфир ежегодно участвует в параде на своем ГАЗ-67Б – полноприводном вездеходе времен Великой Отечественной с грузоподъемностью почти в тонну.

Однако недавно реставрационная деятельность мастера оказалась под угрозой, как, впрочем, и его жизнь. В грузовом автомобиле-манипуляторе прямо на ходу, на трассе, случился пожар. Ильфир едва не погиб в огне, а после оказался без средств к существованию. Вернуться в строй помогли единомышленники из клуба ретроавтомобилей.

На мне куртка горела, шапка горела. Стою, тушу – меня по спине кто-то хлопает, думал, знакомый кто-то, а оказалось, это он на мне куртку тушит. Ребята с клуба помогли деньгами. Мне было до слез – ком в горле даже встал, я не ожидал, я думал, такое только в кино бывает или в сказке. Хотел поблагодарить мужиков, что помогли и деньгами, и морально! Теперь уж точно встану в строй! Ильфир Саитов, реставратор автомобилей

Уфимский музей ретроавтомобилей, без преувеличения, можно назвать одним из лучших в стране. Количество экспонатов впечатляет – на двух этажах огромной парковки 114 машин и более 80 мотоциклов.

Музей сам как машина времени мгновенно переносит в 20-й век. Не проникнуться духом эпохи просто невозможно. Все экспонаты на ходу, и у каждого своя уникальная история. Например, самый старый автомобиль «Форд» – тот, с которого началась история мирового автопрома.

В народе ее называли «жестянка Лизи». А сам Генрих Форд свою модель «Т» называл «безлошадным экипажем». Именно эта «жестянка Лизи» сделала из Генриха Форда автомобильного короля. Татьяна Антонова, экскурсовод музея «Ретро-Гараж ПСК-6»

Все машины заботливо скомпонованы по десятилетиям и странам: сначала зарубежные, затем родные, советские, линейки, накрывающие волной ностальгических воспоминаний.

ГАЗ-2495 – редкий автомобиль. Всего их было создано 5 автомобилей по заказу Брежнева для поездок на охоту. Это полноприводная «Волга», увеличенный клиренс. Вот этот экземпляр «Иж Комби» голубого цвета, у него интересная история. Человеку за него предлагали хорошие деньги, хотели купить в Москву, но человек хотел, чтобы он остался в Уфе, поставил к нам в музей, потом привез своего дедушку и показал, что его автомобиль стоит в нашем музее. Евгений Тяптин, заместитель директора музея «Ретро-гараж ПСК-6»

Многие автомобили здесь реставрируют буквально с нуля: разбирают до винтика, затем собирают заново. И в конечном итоге, после восстановления, стоимость некоторых экспонатов может достигать 20 миллионов рублей.

Самый любимый экземпляр – вот он, за нами находится – 111-й «Мерседес». Обратите внимание на салон – это просто шедевр. Сейчас все автомобили друг на друга похожи, мало чем отличаются. А сюда заглянешь – ни на что не похоже. Прям картинка! Это наша история. Если не будет истории, то и мы тогда – никто! Евгений Тяптин, заместитель директора музея «Ретро-Гараж ПСК-6»

А в этом гараже совсем другая история, и автомобилей в его стенах не было уже много лет. Здесь реставрируют старинную мебель. Уфимец Владимир Кононов собирает антиквариат по всей России.

Здесь вещи стоят и ждут своей очереди. Вот это шкаф 19 века, ореховый, из Ростова. Вот эта вещь из Волгограда пришла, эти стулья из Удмуртии, Ижевска. Владимир Кононов, реставратор мебели

Дух старины здесь ощущается в буквальном смысле: в воздухе запах воска и ладана, как в церкви. Что, впрочем, объяснимо. В домах, где раньше жгли много свечей, лампадки у икон, деревянная мебель десятилетиями впитывала этот запах и хранит его до сих пор.

Владимир Кононов – в прошлом президент Федерации бодибилдинга республики. Но 10 лет назад, как признается, в переломный момент жизни, кардинально сменил направление – занялся реставрацией. Говорит: в том, чтобы возвращать к жизни предметы старины, есть особая магия.

Когда человек чем-то горит, он свою жизнь наполняет эмоциями. Есть ради чего жить. Дети вырастают, уходят, а твое хобби остается с тобой всегда. Ты в могилу уйдешь с этим хобби, в антикварном гробе. Владимир Кононов, реставратор мебели

Иногда такие вещи могут быть найдены практически на помойке. Но после реставрации их стоимость стартует от 50 тысяч рублей. Каждый такой стол или стул – ручная работа, по сути, произведение искусства, которое может многое рассказать и о своем создателе, и о владельце, и об эпохе. Если, конечно, реставратор сумеет разгадать этот ребус.

Старая мебель – это история. В процессе реставрации ты должен соприкасаться, выяснять, откуда, что за стиль, чья рука, как она дошла. Есть предмет, и вокруг него целый мир вырастает. Собиратели-коллекционеры – для них очень важна история, ощущение времени. Что сидел там Сава Мамонтов за столом. Владимир Кононов, реставратор мебели

Можно представить, например, как кипели страсти и вершились судьбы за этим игральным столом в Петербурге 19-го века.

Это, скорее всего, игральный стол. Он покрыт фетром. За ним играли в карты. Из особняка Дашковой. Как игральный стол он видел все: кто-то богател, кто-то проигрывался в ноль. Это высокохудожественная работа. Здесь вот такая резьба хорошая, мелкая, и вставка каменная – это считается высший пилотаж. Владимир Кононов, реставратор мебели

Иногда старинная мебель передает такие «приветы» из прошлого, что даже сюжет легендарного фильма перестает казаться выдумкой.

Там монетки старые, запонки, но не бриллиантовые, конечно, а бижутерные. Серебром маленькая монетка выкатилась царская, заколочка тоже какая-то дореволюционная. Владимир Кононов, реставратор мебели

Среди подобных находок – советский орден «Знак почета» начала прошлого века, который был спрятан в потайном отсеке комода. А еще старый компас, чернильная ручка и, пожалуй, самое удивительное – записка, найденная в раме антикварного зеркала. Адресована белошвейке сто лет назад, и в ней одна из первых купюр советской эпохи. Текст простой, но очень душевный: «Людмила! Милочка, сделай, что мы с тобой говорили: большое полотно – пополам на две части сверху, а из маленького полотна – две подвески, только поперечные. Целую, Зая».

И она завернула в бумажку денежку, ткнула в зеркало, а она провалилась. И вот эта капсула времени, когда мы начали вскрывать, вывалилась. Хозяйке было очень приятно, когда я ей вернул. Она говорит: «Это моя прапрабабушка. Я ее не помню, а привет времени пришел». Владимир Кононов, реставратор мебели

А этот юный мастер, без преувеличения, знает о времени всё. Алану Хадееву всего 12, но в умении реставрировать старинные часы он даст фору любому взрослому. А то, как он рассказывает об их истории, вызывает искреннее восхищение. Его хочется слушать и слушать.

Это каретные часы конца 19 века. Произведены в Германии. Такие часы помещались в кожаные футляры и вот за эту ручку вешались в карете. Они были в ужасном состоянии, честно говоря. Везде были разбиты стекла, циферблат выгорел, на него попало масло, он был черный, ничего невозможно было разобрать. Я поставил сюда стекло, отполировал. Когда я их запустил, они начали работать, я включил музыку – они заиграли. Это было ощущение победы и счастья, одним словом. Алан Хадеев, реставратор часов

Кажется, что в этом удивительном мастерстве ребенка есть что-то фантастическое. Родители рассказывают, что Алан начал собирать и ремонтировать часы уже в трехлетнем возрасте. Теперь в его коллекции более 600 экземпляров: настоящий домашний музей, к которому мальчик относится очень трепетно.

После того, как юный уфимец стал героем передачи на «Первом канале» и в эфире починил часы Джеффа Монсона, ему начали отправлять посылки с антиквариатом со всей России, в том числе и очень дорогие. Например, эти напольные часы Орловского завода стоят около 400 тысяч рублей. Люди дарят их ребенку, потому что знают, что они будут храниться у настоящего ценителя.

Самым старинным часам в коллекции Алана больше 200 лет, признается: их он выменял на свою барабанную установку.

Эти часы делались мастерами в городе Шварцвильд – это родина часов механических. Именно там были сделаны первые часы с кукушкой и вообще первые механические часы. Алан Хадеев, реставратор часов

Мастер уверен: в каждых часах с историей – своя загадка, и в том, чтобы разгадать ее, есть особый азарт.

Это были карманные часы в серебряном корпусе «За отличную стрельбу». Там не было никакого изображения, середина была замазана бронзовой краской. Ну и когда я очистил, обнаружил портрет Николая II с супругой. Скорее всего, его замазали во время революции. Алан Хадеев, реставратор часов

Но, конечно, главный интерес в том, чтобы вновь запустить сердце часового механизма, что не всегда удается сделать сразу. Эти антикварные немецкие часы, например, пережили блокаду в Ленинграде и попали к Алану почти в безнадежном состоянии.

В них сломалась деталь под названием пендель-федер. Пендель – толкатель, а федер – это пружина. То есть толкательная пружина. Маятник отвалился, и часы не работали. Я сделал новый пендель-федер, и часы теперь служат верой и правдой. Остается теперь достать новый циферблат и отреставрировать корпус. Алан Хадеев, реставратор часов

В отличие от современных, каждые старинные часы сделаны с душой, уверен Алан. И в этом главный смысл их реставрации.

Вот современные часы – это кусок пластика обычный с проводками и пищалкой. Никакой души в этом нет. Вот душевные часы. Я считаю, что главное – не время, которое часы показывают, а времена, о которых они могут рассказать. Алан Хадеев, реставратор часов