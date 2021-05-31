Автомобиль Аль Капоне и антикварная мебель: как реставраторы из Уфы воскрешают старинные вещи

Вторая жизнь старинных вещей. Зачем реставраторы воскрешают ржавые машины, разбитые часы и мебель из мусорных баков? Приветы из прошлого. Какие сюрпризы можно обнаружить под обшивкой антикварных стульев? На чем ездили Аль Капоне и Бонни и Клайд? Как всего одна машина может рассказать о целой эпохе. 20 миллионов за автомобиль и 400 тысяч – за часы. Мода на антиквариат, который с каждым годом только дорожает.
Одним движением расчехлить целую эпоху. Под старым тентом в уфимском дворике скромно прячется Америка 30-х годов. Гангстеры, мафия, ограбления банков. Кто ездил на этом «Линкольне», названном в честь президента? Аль Капоне или Бонни и Клайд? А может где-то в ржавом кузове все еще остались отверстия от пуль?
Казалось бы, это уже мертвая груда металла, которую не воскресить, но уфимец Ильфир Саитов знает, как запустить сердце, которое остановилось много лет назад.
150 лошадиных сил, и это в начале прошлого века. Огромная махина развивала космическую по тем временам скорость – до 130 километров в час. В России таких автомобилей осталось всего три. Один из них принадлежал, к слову, Максиму Горькому. Чтобы восстановить этот экземпляр, понадобится несколько лет и не один миллион рублей, делится мастер.
Профессиональный водитель, он уволился с работы больше 30 лет назад, чтобы посвятить себя делу души – дарить вторую жизнь старинным автомобилям.
В очереди на реанимацию несколько машин из разных стран и эпох. Как и людям, многим из них требуются доноры. Например, чтобы вернуть первозданный вид этому БМВ 37-го года, Ильфир специально нашел еще один, почти такой же. Его так и называют – автомобиль-донор, источник недостающих деталей.
Сам он ездит на легендарном 123-м «Мерседесе» производства 70-х. Уже тогда – на коробке автомат. Ради этой машины уфимец специально съездил в город Орел.
9 мая, в День Победы, Ильфир ежегодно участвует в параде на своем ГАЗ-67Б – полноприводном вездеходе времен Великой Отечественной с грузоподъемностью почти в тонну.
Однако недавно реставрационная деятельность мастера оказалась под угрозой, как, впрочем, и его жизнь. В грузовом автомобиле-манипуляторе прямо на ходу, на трассе, случился пожар. Ильфир едва не погиб в огне, а после оказался без средств к существованию. Вернуться в строй помогли единомышленники из клуба ретроавтомобилей.
Уфимский музей ретроавтомобилей, без преувеличения, можно назвать одним из лучших в стране. Количество экспонатов впечатляет – на двух этажах огромной парковки 114 машин и более 80 мотоциклов.
Музей сам как машина времени мгновенно переносит в 20-й век. Не проникнуться духом эпохи просто невозможно. Все экспонаты на ходу, и у каждого своя уникальная история. Например, самый старый автомобиль «Форд» – тот, с которого началась история мирового автопрома.
Все машины заботливо скомпонованы по десятилетиям и странам: сначала зарубежные, затем родные, советские, линейки, накрывающие волной ностальгических воспоминаний.
Многие автомобили здесь реставрируют буквально с нуля: разбирают до винтика, затем собирают заново. И в конечном итоге, после восстановления, стоимость некоторых экспонатов может достигать 20 миллионов рублей.
А в этом гараже совсем другая история, и автомобилей в его стенах не было уже много лет. Здесь реставрируют старинную мебель. Уфимец Владимир Кононов собирает антиквариат по всей России.
Дух старины здесь ощущается в буквальном смысле: в воздухе запах воска и ладана, как в церкви. Что, впрочем, объяснимо. В домах, где раньше жгли много свечей, лампадки у икон, деревянная мебель десятилетиями впитывала этот запах и хранит его до сих пор.
Владимир Кононов – в прошлом президент Федерации бодибилдинга республики. Но 10 лет назад, как признается, в переломный момент жизни, кардинально сменил направление – занялся реставрацией. Говорит: в том, чтобы возвращать к жизни предметы старины, есть особая магия.
Иногда такие вещи могут быть найдены практически на помойке. Но после реставрации их стоимость стартует от 50 тысяч рублей. Каждый такой стол или стул – ручная работа, по сути, произведение искусства, которое может многое рассказать и о своем создателе, и о владельце, и об эпохе. Если, конечно, реставратор сумеет разгадать этот ребус.
Можно представить, например, как кипели страсти и вершились судьбы за этим игральным столом в Петербурге 19-го века.
Иногда старинная мебель передает такие «приветы» из прошлого, что даже сюжет легендарного фильма перестает казаться выдумкой.
Среди подобных находок – советский орден «Знак почета» начала прошлого века, который был спрятан в потайном отсеке комода. А еще старый компас, чернильная ручка и, пожалуй, самое удивительное – записка, найденная в раме антикварного зеркала. Адресована белошвейке сто лет назад, и в ней одна из первых купюр советской эпохи. Текст простой, но очень душевный: «Людмила! Милочка, сделай, что мы с тобой говорили: большое полотно – пополам на две части сверху, а из маленького полотна – две подвески, только поперечные. Целую, Зая».
А этот юный мастер, без преувеличения, знает о времени всё. Алану Хадееву всего 12, но в умении реставрировать старинные часы он даст фору любому взрослому. А то, как он рассказывает об их истории, вызывает искреннее восхищение. Его хочется слушать и слушать.
Кажется, что в этом удивительном мастерстве ребенка есть что-то фантастическое. Родители рассказывают, что Алан начал собирать и ремонтировать часы уже в трехлетнем возрасте. Теперь в его коллекции более 600 экземпляров: настоящий домашний музей, к которому мальчик относится очень трепетно.
После того, как юный уфимец стал героем передачи на «Первом канале» и в эфире починил часы Джеффа Монсона, ему начали отправлять посылки с антиквариатом со всей России, в том числе и очень дорогие. Например, эти напольные часы Орловского завода стоят около 400 тысяч рублей. Люди дарят их ребенку, потому что знают, что они будут храниться у настоящего ценителя.
Самым старинным часам в коллекции Алана больше 200 лет, признается: их он выменял на свою барабанную установку.
Мастер уверен: в каждых часах с историей – своя загадка, и в том, чтобы разгадать ее, есть особый азарт.
Но, конечно, главный интерес в том, чтобы вновь запустить сердце часового механизма, что не всегда удается сделать сразу. Эти антикварные немецкие часы, например, пережили блокаду в Ленинграде и попали к Алану почти в безнадежном состоянии.
В отличие от современных, каждые старинные часы сделаны с душой, уверен Алан. И в этом главный смысл их реставрации.
Кроме своего основного назначения, предметы старины, будь то часы, мебель или автомобили, конечно, выполняют эстетическую функцию. Окружая себя красотой, человек живет в гармонии, а значит, и сам во многом становится лучше.