Артиллеристы из Башкирии рассказали, как работают на Краснолиманском направлении

Гаубично-артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» крушит врага на Краснолиманском направлении специальной военной операции.

Залп, и снаряд калибром 122 миллиметра стремительно летит на позиции врага. Огонь ведёт расчёт гаубично-артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Цель — укрепления противника в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении специальной военной операции.

Номер расчета с позывным «Ковид» на фронте справил 19-летие. Родом он из города Аша Челябинской области. Парень вместо срочной выбрал контрактную службу. Теперь осваивает азы артиллерии. Благо, более опытные боевые товарищи всегда рядом.

Позывной «Ястреб» в гаубично-артиллерийском дивизионе имени Мугина Нагаева служит со дня формирования 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». «Боевой опыт набрали, теперь бьем врага, словно охотники на пушнину, точно в глаз», — говорит боец.

За время боевой работы артиллерийский расчёт со снайперской точностью поразил указанные цели. По результатам объективного контроля бойцы уничтожили блиндажи противника с установками РЭБ. Нанесен существенный ущерб личному составу укронацистов.