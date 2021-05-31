В Уфе фактом падения 4-летнего мальчика в колодец займутся следователи

В Уфе следователи займутся фактом падения 4-летнего мальчика в колодец. Сейчас проводится доследственная проверка произошедшего.
Напомним, инцидент произошёл 28 мая в Черниковке у дома по улице Вострецова. 4-летний малыш гулял с мамой и сестрой, но в какой-то момент наступил на колодец и провалился вниз. Оказалось, крышка люка была закрыта недолжным образом.
Мальчика помогли вытащить случайные прохожие. После этого семья отправилась в больницу, где малышу диагностировали ушибы, перелом лодыжки и серьёзный испуг. Маме ребёнка порекомендовали обратиться к неврологу и в полицию.
Фото: Молодёжная газета.