В Уфе фактом падения 4-летнего мальчика в колодец займутся следователи

В Уфе следователи займутся фактом падения 4-летнего мальчика в колодец. Сейчас проводится доследственная проверка произошедшего.

Напомним, инцидент произошёл 28 мая в Черниковке у дома по улице Вострецова. 4-летний малыш гулял с мамой и сестрой, но в какой-то момент наступил на колодец и провалился вниз. Оказалось, крышка люка была закрыта недолжным образом.

Мальчика помогли вытащить случайные прохожие. После этого семья отправилась в больницу, где малышу диагностировали ушибы, перелом лодыжки и серьёзный испуг. Маме ребёнка порекомендовали обратиться к неврологу и в полицию.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, в ходе проверки действиям лиц, ответственных за содержание инженерных сетей на данном участке, а также придомовой территории, будет дана правовая оценка пресс-служба СК РФ по РБ