Власти Уфы объяснили, почему в городе так много мусора

Жители Уфы сталкиваются с неприятной проблемой – постоянно заполненными мусорными контейнерами. Мэр столицы Сергей Греков поднял вопрос о чистоте города на оперативном совещании в администрации.

Начальник спецавтохозяйства по уборке города Рустема Халикова назвал основные причины несвоевременного вывоза мусора. Так, по его словам, в городе работает устаревшая техника, которая может выйти из строя и давно подлежит замене. Также многие предприниматели не платят за вывоз мусора, но в 2021 уже планируется оформить более 20 тысяч договоров на вывоз.

Однако Сергей Греков отметил, что в 2020 году было куплено достаточное количество новой спецтехники. А вот кадров в городе действительно не хватает – новыми машинами просто некому управлять. Свободных вакансий мало, а заработная плата на таких рабочих местах невысокая. Мэр города попросил оперативно решить проблему с уборкой Уфы.