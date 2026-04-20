В Башкирии усилят контроль за вывозом мусора в майские праздники

Андрей Назаров призвал усилить контроль за вывозом мусора во время майских праздников. Об этом премьер-министр Правительства Башкортостана сказал во время совещания с участием глав администраций районов и городов. Ключевой темой стала реализация реформы обращения с твердыми коммунальными отходами и выполнение поручений федерального центра. Сфера обращения с ТКО остаётся под пристальным вниманием.

По оценке федерального штаба, Башкортостан находится в «зелёной зоне» высокой устойчивости, за исключением реализации «дорожных карт» по созданию инфраструктурных объектов. За прошедший месяц республика улучшила позиции в рейтингах устойчивости региональных операторов по приобретению спецтехники и контейнеров, а также по обустройству контейнерных площадок.

Несмотря на это, обращаю внимание глав администраций на необходимость проведения текущего ремонта мест накопления отходов и замены контейнеров, вышедших из строя. Важно содержать в нормативном состоянии площадки и прилегающие к ним территории, особенно в период субботников и сезонной уборки жителями придомовых территорий. В преддверии майских праздников необходимо исключить нарушения графика вывоза ТКО из-за увеличения объёма образования отходов. В этой связи – зона ответственности как органов местного самоуправления, так и региональных операторов.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
