В Башкирии усилят контроль за вывозом мусора в майские праздники

Андрей Назаров призвал усилить контроль за вывозом мусора во время майских праздников. Об этом премьер-министр Правительства Башкортостана сказал во время совещания с участием глав администраций районов и городов. Ключевой темой стала реализация реформы обращения с твердыми коммунальными отходами и выполнение поручений федерального центра. Сфера обращения с ТКО остаётся под пристальным вниманием.
По оценке федерального штаба, Башкортостан находится в «зелёной зоне» высокой устойчивости, за исключением реализации «дорожных карт» по созданию инфраструктурных объектов. За прошедший месяц республика улучшила позиции в рейтингах устойчивости региональных операторов по приобретению спецтехники и контейнеров, а также по обустройству контейнерных площадок.