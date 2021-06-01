Радий Хабиров встретился с пострадавшими в страшном ДТП

Я просто не мог не поехать в эту деревню. Просто поддержать людей и чем-то помочь. Договорились с ними, что всех пострадавших серьезно пролечим. За наш счёт обеспечим протезами. Злосчастный клуб, который развалился и уже 5 лет стоит закрытый, начнём строить в этом году. Дорогу в деревне поправим и сделаем в ней небольшой парк. В нашей республике мы своих не бросали и не бросаем...

Радий Хабиров