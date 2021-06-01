Радий Хабиров встретился с пострадавшими в страшном ДТП

Глава Башкирии навестил пострадавших в страшном ДТП, произошедшем в Мечетлинском районе.
Напомним, на автодороге Новомуслимово-Емаши-Карлыханово 53-летний житель Белокатайского района на «Тойота Авенсис» влетел в повозку с людьми. К счастью, погибших в ДТП нет, однако все участники аварии получили травмы.
Радий Хабиров приехал в деревню навестить пострадавших, узнать об их самочувствии и настроении. Было принято решение поддержать участников аварии, а также восстановить в посёлке дорогу и старый клуб.
Фото: Радий Хабиров.