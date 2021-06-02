В Уфе зафиксирован повышенный уровень сероводорода в воздухе

31 мая автоматизированная станция контроля атмосферного воздуха зафиксировала превышение предельно-допустимой концентрации по сероводороду. Высокий уровень вредных веществ в воздухе зарегистрирован в районе парка культуры и отдыха нефтехимиков.

Концентрация сероводорода превышает минимум в 2,1 раза. Об этом сообщает Министерство экологии Башкирии. Напомним, уфимцы массово пожаловались на неприятный химический запах в воздухе. В министерство было направлено около 92 жалоб.