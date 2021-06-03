Жители Уфы вновь жалуются на химический запах

Накануне, 2 июня, жители Уфы вновь массово пожаловались на неприятный запах в воздухе. В службу 112 обратились жители Октябрьского, Кировского и Орджоникидзевского районов.
Все обращения были рассмотрены, а после отправлены в Управление Роспотребнадзора и территориальное управление Министерства природопользования и экологии. Были взяты замеры воздуха. Образцы будут направлены в лаборатории химико-радиометрического центра.
Напомним, с конца мая жители Уфы жалуются на химический запах. До этого представители Минэкологии сообщали, что причина едкого запаха – повышенный уровень сероводорода.