Жители Уфы вновь жалуются на химический запах

Накануне, 2 июня, жители Уфы вновь массово пожаловались на неприятный запах в воздухе. В службу 112 обратились жители Октябрьского, Кировского и Орджоникидзевского районов.

Фото №1 - Жители Уфы вновь жалуются на химический запах

Все обращения были рассмотрены, а после отправлены в Управление Роспотребнадзора и территориальное управление Министерства природопользования и экологии. Были взяты замеры воздуха. Образцы будут направлены в лаборатории химико-радиометрического центра.

Напомним, с конца мая жители Уфы жалуются на химический запах. До этого представители Минэкологии сообщали, что причина едкого запаха – повышенный уровень сероводорода.

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